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  4. РАФИНЬЯ: «Было несколько моментов, когда хотел уйти с Барселоны»
Испания
26 октября 2024, 10:50 |
199
0

РАФИНЬЯ: «Было несколько моментов, когда хотел уйти с Барселоны»

Бразильский футболист размышлял над уходом с «Барселоны»

26 октября 2024, 10:50 |
199
0
РАФИНЬЯ: «Было несколько моментов, когда хотел уйти с Барселоны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья Диас

Вингер каталонской «Барселоны» Рафинья Диас рассказал, что находился в шаге от ухода с испанской команды.

«Было несколько моментов, когда хотел уйти с «Барселоны». Мои первые шесть месяцев здесь, период от летнего трансферного окна до Чемпионата мира в Катаре, оказались не лучшими, поэтому мне пришло в голову покинуть клуб.

Было много сомнений в себе. У меня есть неприятная привычка сильно критиковать себя, так сказать, поэтому это давление заставило меня задуматься об уходе. Потом, по всей видимости, после Чемпионата мира все кардинально изменилось, я смог за полгода набрать хорошие показатели.

В прошлом сезоне, после травм, удалений, а также в конце чемпионата, когда я видел, что клуб хотел меня продать, что болельщики хотели, чтобы я ушел, поэтому тоже начинаешь думать о то, чтобы пойти туда, где не будет давления.

Но футбол не доставляет удовольствия без давления. В футболе оно должно быть. Я всегда мечтал играть за большие клубы, играть в больших матчах за национальную сборную, и вы не можете реализовать эти мечты без давления, давление приходит вместе с ними.

Итак, слава Богу, я не позволил себе увлечься этими мыслями, которые, конечно, проходят через твою голову. Я просто сосредоточился на том, чтобы упорно работать и адаптироваться к новым ролям, которые мне предстоит выполнять на поле», – сказал Рафинья.

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Рафинья Диас Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрій Вітренко Источник: ESPN
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