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  4. Любитель читать. Бондарь признался, о прочтении каких книг мечтает
Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 09:23 | Обновлено 26 октября 2024, 09:48
176
2

Любитель читать. Бондарь признался, о прочтении каких книг мечтает

Игрок «Шахтера» оказался книгофилом

26 октября 2024, 09:23 | Обновлено 26 октября 2024, 09:48
176
2
Любитель читать. Бондарь признался, о прочтении каких книг мечтает
ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал о том, что любит читать авторские книги людей спорта, а также признался, о прочтении каких книг сейчас мечтает.

– Какую книгу о футболе в будущем ты бы хотел прочитать?

– Книгу Дарио Срны – мне интересна его футбольная история. Вроде бы Саня Зинченко выпустил свою книгу, ее тоже хотел бы очень прочитать. Интересно читать книги тех людей, которых лично знаешь.

А еще хотел бы прочитать книгу Александра Усика - о его становлении как спортсмена. Интересно узнать, как он относится к победам и поражениям, как Александр шел своим путем, что привело его к тому, где он сейчас находится.

– А про Шахтер чтобы ты хотел прочитать?

– Я в Шахтере с 8 лет. Немного знаю историю команды. Многое знаю, многое прошел. Знаю, что официальной датой рождения Шахтера является 3 апреля 1936 года, команда тогда получила название Стахановец, в честь известного забойщика шахты Алексея Стаханова. Конечно, хотелось бы что-то еще интересное об истории команды прочитать, – рассказал Бондарь.

Ранее Валерий Бондарь ответил всем, кто критикует «Шахтер» и «Динамо» за европоражения.

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Валерий Бондарь чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Дарио Срна
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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AndiM
Я у шахтарі з 8 років. Трохи знаю історію команди.
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