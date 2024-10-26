Любитель читать. Бондарь признался, о прочтении каких книг мечтает

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал о том, что любит читать авторские книги людей спорта, а также признался, о прочтении каких книг сейчас мечтает.

– Какую книгу о футболе в будущем ты бы хотел прочитать?

– Книгу Дарио Срны – мне интересна его футбольная история. Вроде бы Саня Зинченко выпустил свою книгу, ее тоже хотел бы очень прочитать. Интересно читать книги тех людей, которых лично знаешь.

А еще хотел бы прочитать книгу Александра Усика - о его становлении как спортсмена. Интересно узнать, как он относится к победам и поражениям, как Александр шел своим путем, что привело его к тому, где он сейчас находится.

– А про Шахтер чтобы ты хотел прочитать?

– Я в Шахтере с 8 лет. Немного знаю историю команды. Многое знаю, многое прошел. Знаю, что официальной датой рождения Шахтера является 3 апреля 1936 года, команда тогда получила название Стахановец, в честь известного забойщика шахты Алексея Стаханова. Конечно, хотелось бы что-то еще интересное об истории команды прочитать, – рассказал Бондарь.

Ранее Валерий Бондарь ответил всем, кто критикует «Шахтер» и «Динамо» за европоражения.