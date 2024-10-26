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Major League Soccer
26 октября 2024, 08:14 | Обновлено 26 октября 2024, 08:22
173
0

Тренер Интера Майами назвал игрока, достойного Золотого мяча 2024. Не Вини

Херардо Мартино отдал должное Лионелю Месси

26 октября 2024, 08:14 | Обновлено 26 октября 2024, 08:22
173
0
Тренер Интера Майами назвал игрока, достойного Золотого мяча 2024. Не Вини
Getty Images/Global Images Ukraine. Херардо Мартино

Главный тренер американского клуба «Интер Майами» Херардо Мартино высказал мнение о том, кто из футболистов в настоящий момент больше всего заслуживает получения Золотого мяча 2024.

«[Золотой мяч] никогда не привлекал моего внимания, и мне было неясно, вручается ли эта награда лучшему игроку мира или лучшему игроку года.

Винисиус Жуниор, вероятно, имеет заслугу [быть лучшим в прошлом сезоне], хотя если вы спросите меня, кто лучший сейчас, то это Месси», – заявил Мартино.

Напомним, вночь на 26 октября «Интер Майами» с Месси обыграл «Атланту» в первом матче 1/8 финала плей-офф MLS.

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Херардо Мартино Интер Майами Золотой мяч Винисиус Жуниор Лионель Месси
Юрій Остроумов Источник: ESPN
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