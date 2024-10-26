Тренер Интера Майами назвал игрока, достойного Золотого мяча 2024. Не Вини

Главный тренер американского клуба «Интер Майами» Херардо Мартино высказал мнение о том, кто из футболистов в настоящий момент больше всего заслуживает получения Золотого мяча 2024.

«[Золотой мяч] никогда не привлекал моего внимания, и мне было неясно, вручается ли эта награда лучшему игроку мира или лучшему игроку года.

Винисиус Жуниор, вероятно, имеет заслугу [быть лучшим в прошлом сезоне], хотя если вы спросите меня, кто лучший сейчас, то это Месси», – заявил Мартино.

Напомним, вночь на 26 октября «Интер Майами» с Месси обыграл «Атланту» в первом матче 1/8 финала плей-офф MLS.