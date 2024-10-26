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  4. КВАСНИЦА: «Не понимаю, почему вторую игру подряд упускаем победу»
Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 07:45 | Обновлено 26 октября 2024, 08:45
155
2

КВАСНИЦА: «Не понимаю, почему вторую игру подряд упускаем победу»

По мнению игрока Руха, ничего не остается, кроме как учиться на ошибках

26 октября 2024, 07:45 | Обновлено 26 октября 2024, 08:45
155
2
КВАСНИЦА: «Не понимаю, почему вторую игру подряд упускаем победу»
ФК Рух. Илья Квасница

11-й тур УПЛ открылся 25 октября поединком на «Арене-Львов» между «Рухом» и «Черноморцем», который завершился вничью (1:1).

Полузащитник хозяев поля Илья Квасница, который открыл счет, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало его команде удержать победу:

«Досадно, но приходится констатировать, что, как и в предыдущем поединке с «Карпатами», в очередной потере очков мы должны винить только себя.
Я до сих пор не нахожу ответа на вопрос – почему, выйдя вперед в начале второго тайма и обладая игровым преимуществом, мы постепенно отошли от своей игры – высокого прессинга, интенсивности, быстрых передач.

Соперничество стало более позиционным на встречных курсах. Хотя и при таких обстоятельствах ничто не предвещало неприятностей. Создавалось впечатление, что ход событий на поле все еще под нашим контролем. Но под занавес матча бросились большими силами забивать второй гол, и одесситы воспользовались нашей позиционной ошибкой и спаслись от поражения.

Полностью согласен с нашим главным тренером Виталием Пономаревым, который после финального свистка сказал, что опытная команда не отдала бы такую ​​игру. Очень досадно снова терять свои очки. Будем анализировать и делать правильные выводы».

В турнирной таблице УПЛ «Рух» занимает 6-е место в УПЛ, набрав 14 очков.

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Рух Львов Илья Квасница Рух - Черноморец Черноморец Одесса инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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Limb.Yuri
Все дуже просто, за молодіжку футбольний Бог повертає вам борг.
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Iigor6583
Потрібно викладатись, а не дурня грати. А так, і я не я, і хата не моя. І ще, не гублять очки, а втрачають. А то привикли перекладати коментаторів з боліт 404 "потєрял м'яч, очкі"...
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