КВАСНИЦА: «Не понимаю, почему вторую игру подряд упускаем победу»

11-й тур УПЛ открылся 25 октября поединком на «Арене-Львов» между «Рухом» и «Черноморцем», который завершился вничью (1:1).

Полузащитник хозяев поля Илья Квасница, который открыл счет, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало его команде удержать победу:

«Досадно, но приходится констатировать, что, как и в предыдущем поединке с «Карпатами», в очередной потере очков мы должны винить только себя.

Я до сих пор не нахожу ответа на вопрос – почему, выйдя вперед в начале второго тайма и обладая игровым преимуществом, мы постепенно отошли от своей игры – высокого прессинга, интенсивности, быстрых передач.

Соперничество стало более позиционным на встречных курсах. Хотя и при таких обстоятельствах ничто не предвещало неприятностей. Создавалось впечатление, что ход событий на поле все еще под нашим контролем. Но под занавес матча бросились большими силами забивать второй гол, и одесситы воспользовались нашей позиционной ошибкой и спаслись от поражения.

Полностью согласен с нашим главным тренером Виталием Пономаревым, который после финального свистка сказал, что опытная команда не отдала бы такую ​​игру. Очень досадно снова терять свои очки. Будем анализировать и делать правильные выводы».

В турнирной таблице УПЛ «Рух» занимает 6-е место в УПЛ, набрав 14 очков.