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МЛС США
Ванкувер Вайткепс
24.10.2024 05:30 – FT 5 : 0
Портленд Тимберс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
26 октября 2024, 02:08 | Обновлено 26 октября 2024, 03:18
17
0

ВИДЕО. Ванкувер Уаткэпс разгромил Портленд на старте плей-офф MLS

Команда Ванкувера в 1/4 финала Западной конференции сыграет с Лос-Анджелесом

26 октября 2024, 02:08 | Обновлено 26 октября 2024, 03:18
17
0
ВИДЕО. Ванкувер Уаткэпс разгромил Портленд на старте плей-офф MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

В плей-офф MLS в Западной конференции встретились 8-я и 9-я команды по итогам регулярного чемпионата.

Ванкувер Уайткэпс разгромил Портленд Тимберс (5:0) и вышел в 1/4 финала конференции. Хет-трик оформил Райан Голд.

Канадская команда заняла более высокое место в регулярном чемпионате благодаря большему количеству побед.

Ванкувер имел право принимать соперника на своем поле. Однако матч прошел на Провиденс Парк в Портленде, так как на домашнем стадионе Ванкувера (Би-Си Плэйс) на эти сроки были запланированы другие мероприятия.

Ванкувер в 1/4 финала Западной конференции сыграет с Лос-Анджелесом, лучшей командой запада по итогам регулярного чемпионата.

Плей-офф MLS. 23 октября

Ванкувер Уайткэпс – Портленд Тимберс – 5:0

Голы: Райан Голд, 20, 31, 59, Брайан Уайт, 24, Стюарт Армстронг, 51

Видео голов и обзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Голд (Ванкувер Вайткепс).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Стюарт Армстронг (Ванкувер Вайткепс).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Голд (Ванкувер Вайткепс).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Уайт (Ванкувер Вайткепс).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Голд (Ванкувер Вайткепс).
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Major League Soccer (MLS) Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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