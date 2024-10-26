ВИДЕО. Ванкувер Уаткэпс разгромил Портленд на старте плей-офф MLS
Команда Ванкувера в 1/4 финала Западной конференции сыграет с Лос-Анджелесом
В плей-офф MLS в Западной конференции встретились 8-я и 9-я команды по итогам регулярного чемпионата.
Ванкувер Уайткэпс разгромил Портленд Тимберс (5:0) и вышел в 1/4 финала конференции. Хет-трик оформил Райан Голд.
Канадская команда заняла более высокое место в регулярном чемпионате благодаря большему количеству побед.
Ванкувер имел право принимать соперника на своем поле. Однако матч прошел на Провиденс Парк в Портленде, так как на домашнем стадионе Ванкувера (Би-Си Плэйс) на эти сроки были запланированы другие мероприятия.
Ванкувер в 1/4 финала Западной конференции сыграет с Лос-Анджелесом, лучшей командой запада по итогам регулярного чемпионата.
Плей-офф MLS. 23 октября
Ванкувер Уайткэпс – Портленд Тимберс – 5:0
Голы: Райан Голд, 20, 31, 59, Брайан Уайт, 24, Стюарт Армстронг, 51
Видео голов и обзор матча
События матча
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