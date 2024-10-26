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Чемпионат Франции
Ренн
25.10.2024 21:45 – FT 1 : 0
Гавр
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Франция
26 октября 2024, 03:59 | Обновлено 26 октября 2024, 04:27
37
0

ВИДЕО. Шесть поражений подряд. Колумбийский легионер принес победу Ренну

Гавр идет среди аутсайдеров чемпионата Франции

26 октября 2024, 03:59 | Обновлено 26 октября 2024, 04:27
37
0
ВИДЕО. Шесть поражений подряд. Колумбийский легионер принес победу Ренну
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Андре Гомес

В матче 9-го тура Лиги 1 «Ренн» дома обыграл «Гавр» со счетом 1:0.

Единственный гол для хозяев поля на 54-й минуте забил колумбийский легионер Карлос Андрес Гомес.

«Гавр» доигрывал встречу вдесятером, так как был удален Кристофер Опери.

«Ренн» набрал 11 очков (8-е место), «Гавр» потерпел шестое поражение подряд (6 очков, 16-я позиция)

Лига 1. 9-й тур, 25 октября

Ренн – Гавр – 1:0

Голы: Карлос Андре Гомес, 54

Видео гола и обзор матча

События матча

90’ +6
Кристофер Опери (Гавр) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Carlos Gomez (Ренн).
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чемпионат Франции по футболу Ренн Гавр Лига 1 (Франция) видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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