Франция26 октября 2024, 03:59 | Обновлено 26 октября 2024, 04:27
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ВИДЕО. Шесть поражений подряд. Колумбийский легионер принес победу Ренну
Гавр идет среди аутсайдеров чемпионата Франции
26 октября 2024, 03:59 | Обновлено 26 октября 2024, 04:27
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В матче 9-го тура Лиги 1 «Ренн» дома обыграл «Гавр» со счетом 1:0.
Единственный гол для хозяев поля на 54-й минуте забил колумбийский легионер Карлос Андрес Гомес.
«Гавр» доигрывал встречу вдесятером, так как был удален Кристофер Опери.
«Ренн» набрал 11 очков (8-е место), «Гавр» потерпел шестое поражение подряд (6 очков, 16-я позиция)
Лига 1. 9-й тур, 25 октября
Ренн – Гавр – 1:0
Голы: Карлос Андре Гомес, 54
Видео гола и обзор матча
События матча
90’ +6
Кристофер Опери (Гавр) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Carlos Gomez (Ренн).
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