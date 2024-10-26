25.10.2024 22:00 – FT 1 : 3
Англия26 октября 2024, 00:23 | Обновлено 26 октября 2024, 00:27
70
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Лисицы под деревом. Вуд сделал дубль и принес победу лесникам над Лестером
«Ноттингем Форест» набрал 16 очков и поднялся в топ-5 АПЛ
26 октября 2024, 00:23 | Обновлено 26 октября 2024, 00:27
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0
В матче 9-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» на выезде обыграл «Лестер» со счетом 3:1.
Победу гостям принес Крис Вуд, который оформил дубль. У хозяев поля забитым мячом отличился Джейми Варди.
«Ноттингем Форест» набрал 16 очков и поднялся в топ-5 АПЛ. «Лестер» с 9 очками находятся на 14-й позиции
Премьер-лига. 9-й тур, 25 октября
Лестер – Ноттингем Форест – 1:3
Голы: Варди, 23 – Йейтс, 16, Вуд, 47, 60
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|2
|Манчестер Сити
|8
|6
|2
|0
|19 - 9
|20
|3
|Арсенал
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|4
|Астон Вилла
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|5
|Ноттингем Форест
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|6
|Брайтон
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|7
|Челси
|8
|4
|2
|2
|17 - 10
|14
|8
|Тоттенхэм
|8
|4
|1
|3
|18 - 9
|13
|9
|Ньюкасл
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|10
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|11
|Борнмут
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|12
|Манчестер Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|13
|Брентфорд
|8
|3
|1
|4
|14 - 15
|10
|14
|Лестер
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|15
|Вест Хэм
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|16
|Эвертон
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|17
|Ипсвич Таун
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
|18
|Кристал Пэлас
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|19
|Саутгемптон
|8
|0
|1
|7
|6 - 18
|1
|20
|Вулверхэмптон
|8
|0
|1
|7
|10 - 23
|1
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