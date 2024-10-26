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Чемпионат Англии
Лестер
25.10.2024 22:00 – FT 1 : 3
Ноттингем Форест
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Англия
26 октября 2024, 00:23 | Обновлено 26 октября 2024, 00:27
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0

Лисицы под деревом. Вуд сделал дубль и принес победу лесникам над Лестером

«Ноттингем Форест» набрал 16 очков и поднялся в топ-5 АПЛ

26 октября 2024, 00:23 | Обновлено 26 октября 2024, 00:27
70
0
Лисицы под деревом. Вуд сделал дубль и принес победу лесникам над Лестером
Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Вуд

В матче 9-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» на выезде обыграл «Лестер» со счетом 3:1.

Победу гостям принес Крис Вуд, который оформил дубль. У хозяев поля забитым мячом отличился Джейми Варди.

«Ноттингем Форест» набрал 16 очков и поднялся в топ-5 АПЛ. «Лестер» с 9 очками находятся на 14-й позиции

Премьер-лига. 9-й тур, 25 октября

Лестер – Ноттингем Форест – 1:3

Голы: Варди, 23 – Йейтс, 16, Вуд, 47, 60

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 8 7 0 1 15 - 3 21
2 Манчестер Сити 8 6 2 0 19 - 9 20
3 Арсенал 8 5 2 1 15 - 8 17
4 Астон Вилла 8 5 2 1 15 - 10 17
5 Ноттингем Форест 9 4 4 1 11 - 7 16
6 Брайтон 8 4 3 1 14 - 10 15
7 Челси 8 4 2 2 17 - 10 14
8 Тоттенхэм 8 4 1 3 18 - 9 13
9 Ньюкасл 8 3 3 2 8 - 8 12
10 Фулхэм 8 3 2 3 11 - 11 11
11 Борнмут 8 3 2 3 10 - 10 11
12 Манчестер Юнайтед 8 3 2 3 7 - 9 11
13 Брентфорд 8 3 1 4 14 - 15 10
14 Лестер 9 2 3 4 13 - 17 9
15 Вест Хэм 8 2 2 4 11 - 15 8
16 Эвертон 8 2 2 4 9 - 15 8
17 Ипсвич Таун 8 0 4 4 6 - 16 4
18 Кристал Пэлас 8 0 3 5 5 - 11 3
19 Саутгемптон 8 0 1 7 6 - 18 1
20 Вулверхэмптон 8 0 1 7 10 - 23 1
Полная таблица

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Ноттингем Форест Лестер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Крис Вуд Джейми Варди
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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