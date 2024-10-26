Лисицы под деревом. Вуд сделал дубль и принес победу лесникам над Лестером

В матче 9-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» на выезде обыграл «Лестер» со счетом 3:1.

Победу гостям принес Крис Вуд, который оформил дубль. У хозяев поля забитым мячом отличился Джейми Варди.

«Ноттингем Форест» набрал 16 очков и поднялся в топ-5 АПЛ. «Лестер» с 9 очками находятся на 14-й позиции

Премьер-лига. 9-й тур, 25 октября

Лестер – Ноттингем Форест – 1:3

Голы: Варди, 23 – Йейтс, 16, Вуд, 47, 60

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