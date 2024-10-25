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Лига чемпионов
25 октября 2024, 23:05 | Обновлено 25 октября 2024, 23:35
65
0

Астон Вилла в компании избранных: три матча без пропущенных голов в ЛЧ

Бирмингемцы присоединились к элитной компании клубов, которые смогли выиграть свои первые три матча

25 октября 2024, 23:05 | Обновлено 25 октября 2024, 23:35
65
0
Астон Вилла в компании избранных: три матча без пропущенных голов в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine.Астон Вилла

Идеальное начало сезона Лиги чемпионов для «Астон Виллы»! Бирмингемцы присоединились к элитной компании клубов, которые смогли выиграть свои первые три матча турнира, не пропустив ни одного гола. До этого достижения удалось дойти лишь двум командам: «Малаге» в сезоне 2012/13 и «Лестеру» в 2016/17.

«Малага» того сезона демонстрировала дисциплинированную оборону и эффективный контроль мяча. Большую роль играли быстрые переходы из обороны в атаку и фланговые атаки. Команда полагалась на точные передачи, отличную технику своих ключевых игроков (Иско, Демикелиса, Сапунару), а также на надежную игру вратаря Вилли Кабальеро

«Лестер» в том сезоне демонстрировал типичную для себя тактику быстрых контратак. Команда полагалась на свою организованную оборону и мгновенные выпады вперед. Большая заслуга в этом была у Джейми Варди, который поражал своей скоростью и завершением атак, и Рияда Мареза, который был движущей силой в полузащите.

Теперь их поддержала «Астон Вилла» в кампании 2024/25. В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов подопечные Уная Эмери одолели итальянскую «Болонью» со счетом 2:0, продолжая свою блестящую серию. «Болонья», которая активно использовала контратаки, не смогла взломать защиту англичан. «Астон Вилла» открыла счет на 55-й минуте благодаря точному удару Джона Макгинна со штрафного. Вскоре Джон Дуран удвоил преимущество после передачи Роджерса, и финальный счет зафиксировал еще одну уверенную победу английского клуба.

На данный момент «Астон Вилла» возглавляет свою группу, имея максимальный результат после трех туров, а их оборона остается непоколебимой.

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Астон Вилла Лига чемпионов Лестер Малага рекорд
Марк Кужим Источник
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