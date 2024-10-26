Невероятный гол Лукебакио. Севилья уверенно одолела Эспаньол
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Севильи»
Вечером 25 сентября состоялся матч 11-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Севильей».
Игра прошла на «Эстаде Корнелья-Эль-Прат».
Доди Лукебакио из «Севильи» открыл счет на 20-й минуте выстрелом из-за пределов штрафной площадки. Через 25 минут форвард оформил дубль. Хозяева не сумели ответить забитым голом.
После этого матча «Севилья», имея в своем активе 15 очков, занимает 9-е место в Ла Лиге, а «Эспаньол» имеет 10 очков и занимает 15-ю позицию.
Ла Лига. 11-й тур. 25 октября
Эспаньол – Севилья – 0:2
Голы: Лукебакио, 20, 45
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