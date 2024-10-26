Невероятный гол Лукебакио. Севилья уверенно одолела Эспаньол

Вечером 25 сентября состоялся матч 11-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Севильей».

Игра прошла на «Эстаде Корнелья-Эль-Прат».

Доди Лукебакио из «Севильи» открыл счет на 20-й минуте выстрелом из-за пределов штрафной площадки. Через 25 минут форвард оформил дубль. Хозяева не сумели ответить забитым голом.

После этого матча «Севилья», имея в своем активе 15 очков, занимает 9-е место в Ла Лиге, а «Эспаньол» имеет 10 очков и занимает 15-ю позицию.

Ла Лига. 11-й тур. 25 октября

Эспаньол – Севилья – 0:2

Голы: Лукебакио, 20, 45