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Эспаньол
25.10.2024 22:00 – FT 0 : 2
Севилья
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Испания
26 октября 2024, 00:01 |
78
0

Невероятный гол Лукебакио. Севилья уверенно одолела Эспаньол

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Севильи»

26 октября 2024, 00:01 |
78
0
Невероятный гол Лукебакио. Севилья уверенно одолела Эспаньол
Getty Images/Global Images Ukraine. Эспаньол - Севилья

Вечером 25 сентября состоялся матч 11-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Севильей».

Игра прошла на «Эстаде Корнелья-Эль-Прат».

Доди Лукебакио из «Севильи» открыл счет на 20-й минуте выстрелом из-за пределов штрафной площадки. Через 25 минут форвард оформил дубль. Хозяева не сумели ответить забитым голом.

После этого матча «Севилья», имея в своем активе 15 очков, занимает 9-е место в Ла Лиге, а «Эспаньол» имеет 10 очков и занимает 15-ю позицию.

Ла Лига. 11-й тур. 25 октября

Эспаньол – Севилья – 0:2

Голы: Лукебакио, 20, 45

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Севилья Эспаньол Эспаньол - Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу Доди Лукебакио
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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