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Германия
25 октября 2024, 22:10 | Обновлено 25 октября 2024, 22:58
779
1

Байер на пороге перемен: Леверкузен уже ищет нового непобедимого коуча

Себастьяна Генес и Сандро Вагнер главные кандидаты на должность главного в Байере

25 октября 2024, 22:10 | Обновлено 25 октября 2024, 22:58
779
1
Байер на пороге перемен: Леверкузен уже ищет нового непобедимого коуча
Getty Images/Global Images Ukraine.Хаби Алонсо

Леверкузенский «Байер» готовится к возможному уходу главного тренера Хаби Алонсо уже летом 2024 года, хотя его контракт действует до 2026 года. По сообщениям источников, руководство клуба уже ищет замену и рассматривает кандидатуры Себастьяна Хенесса, главного тренера Штутгарта и Сандро Вагнера, который сейчас занимает пост помощника тренера в сборной Германии с контрактом до 2026 года.

Алонсо стал важным элементом возрождения «Байера», приведя команду к стабильным результатам в Бундеслиге. Впрочем, его тренерский талант привлек внимание топ-клубов, и интерес к нему растет. По последним слухам, «Реал Мадрид» и «Ливерпуль» могут быть заинтересованы в его услугах, что заставляет «Байер» уже готовиться к возможной смене на тренерском мостике.

Напомним, что спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес уже прокомментировал эту новость и отметил, что его контракт будет действовать после июня 2025 года.

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Хаби Алонсо Леверкузен Сандро Вагнер назначение тренера Байер Ливерпуль Реал Мадрид Германия чемпионат Германии по футболу Себастьян Хенесс
Марк Кужим Источник
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