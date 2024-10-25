Байер на пороге перемен: Леверкузен уже ищет нового непобедимого коуча

Леверкузенский «Байер» готовится к возможному уходу главного тренера Хаби Алонсо уже летом 2024 года, хотя его контракт действует до 2026 года. По сообщениям источников, руководство клуба уже ищет замену и рассматривает кандидатуры Себастьяна Хенесса, главного тренера Штутгарта и Сандро Вагнера, который сейчас занимает пост помощника тренера в сборной Германии с контрактом до 2026 года.

Алонсо стал важным элементом возрождения «Байера», приведя команду к стабильным результатам в Бундеслиге. Впрочем, его тренерский талант привлек внимание топ-клубов, и интерес к нему растет. По последним слухам, «Реал Мадрид» и «Ливерпуль» могут быть заинтересованы в его услугах, что заставляет «Байер» уже готовиться к возможной смене на тренерском мостике.

Напомним, что спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес уже прокомментировал эту новость и отметил, что его контракт будет действовать после июня 2025 года.