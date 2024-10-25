«Мы не удовлетворены результатом». Защитник Руха – о ничье с Черноморцем
Виталий Роман прокомментировал матч 11-го тура УПЛ
25 октября в 15:30 состоялся матч 11-го тура УПЛ между «Рухом» и «Черноморцем». Игра закончилась со счётом 1:1.
Фулбек «Руха» Виталий Роман высказался о матче с «Черноморцем»:
«Это была боевая и напряженная игра. Конечно, мы не удовлетворены результатом, ведь после проигрыша в матче с «Карпатами» вся команда настраивалась только на победу. Надо сделать правильные выводы из этих игр и двигаться дальше.
В конце матча с «Черноморцем» команда подсела, игроки начали допускать необязательные ошибки. Это привело к тому, что одесситы смогли забить нам гол. Мы играли против сильной команды, которую нельзя недооценивать и «Черноморец» показал это на футбольном поле. Соперник навязал нам много борьбы, и ему удалось заработать одно очко в этой игре».
Виталий Роман провел на поле всю игру и не отличился голевыми действиями.
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