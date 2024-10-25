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  4. «Мы не удовлетворены результатом». Защитник Руха – о ничье с Черноморцем
Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 21:31 |
73
0

«Мы не удовлетворены результатом». Защитник Руха – о ничье с Черноморцем

Виталий Роман прокомментировал матч 11-го тура УПЛ

25 октября 2024, 21:31 |
73
0
«Мы не удовлетворены результатом». Защитник Руха – о ничье с Черноморцем
ФК Рух. Виталий Роман

25 октября в 15:30 состоялся матч 11-го тура УПЛ между «Рухом» и «Черноморцем». Игра закончилась со счётом 1:1.

Фулбек «Руха» Виталий Роман высказался о матче с «Черноморцем»:

«Это была боевая и напряженная игра. Конечно, мы не удовлетворены результатом, ведь после проигрыша в матче с «Карпатами» вся команда настраивалась только на победу. Надо сделать правильные выводы из этих игр и двигаться дальше.

В конце матча с «Черноморцем» команда подсела, игроки начали допускать необязательные ошибки. Это привело к тому, что одесситы смогли забить нам гол. Мы играли против сильной команды, которую нельзя недооценивать и «Черноморец» показал это на футбольном поле. Соперник навязал нам много борьбы, и ему удалось заработать одно очко в этой игре».

Виталий Роман провел на поле всю игру и не отличился голевыми действиями.

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Виталий Роман Рух Львов Черноморец Одесса Рух - Черноморец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: ФК Рух Львов
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