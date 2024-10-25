Роман ДИДЫК: «Вина в таком результате лежит на каждом из футболистов»

25 октября состоялся матч 11-го тура УПЛ между «Рухом» и «Черноморцем» (1:1). Центрбек хозяев Роман Дидык прокомментировал ничью:

«Команда полностью держала игру под контролем. Исключение может быть лишь небольшой период после забитого гола, когда «Рух» ненадолго отошел в защиту. Уже в дебюте матча Клайвер мог открыть счет и тогда матч пошел бы по совсем иному сценарию. У нас и потом были моменты, чтобы забивать голы. Но это футбол и не всегда доминирующая на поле команда может одержать победу.

Трудно сказать, чего именно «Руху» не хватило для победы в матче с «Черноморцем». Вина в таком результате лежит на каждом из футболистов. Такие матчи нужно доводить до логического конца, но пока у нас с этим есть проблемы. Но нужно двигаться дальше, потому что уже во вторник у нас дерби с «Карпатами» в Кубке Украины. Нам следует качественно подготовиться к этой игре».

После этого матча «Рух», имея в своем активе 14 очков, занимает 6-ю позицию, а «Черноморец» имеет 12 очков и находится на 10-м месте.