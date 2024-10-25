Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ДИДЫК: «Вина в таком результате лежит на каждом из футболистов»
Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 21:09 | Обновлено 25 октября 2024, 21:29
197
0

Роман ДИДЫК: «Вина в таком результате лежит на каждом из футболистов»

Защитник «Руха» прокомментировал ничью с «Черноморцем»

25 октября 2024, 21:09 | Обновлено 25 октября 2024, 21:29
197
0
Роман ДИДЫК: «Вина в таком результате лежит на каждом из футболистов»
ФК Рух. Роман Дидык

25 октября состоялся матч 11-го тура УПЛ между «Рухом» и «Черноморцем» (1:1). Центрбек хозяев Роман Дидык прокомментировал ничью:

«Команда полностью держала игру под контролем. Исключение может быть лишь небольшой период после забитого гола, когда «Рух» ненадолго отошел в защиту. Уже в дебюте матча Клайвер мог открыть счет и тогда матч пошел бы по совсем иному сценарию. У нас и потом были моменты, чтобы забивать голы. Но это футбол и не всегда доминирующая на поле команда может одержать победу.

Трудно сказать, чего именно «Руху» не хватило для победы в матче с «Черноморцем». Вина в таком результате лежит на каждом из футболистов. Такие матчи нужно доводить до логического конца, но пока у нас с этим есть проблемы. Но нужно двигаться дальше, потому что уже во вторник у нас дерби с «Карпатами» в Кубке Украины. Нам следует качественно подготовиться к этой игре».

После этого матча «Рух», имея в своем активе 14 очков, занимает 6-ю позицию, а «Черноморец» имеет 12 очков и находится на 10-м месте.

По теме:
Карпаты – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Мы не удовлетворены результатом». Защитник Руха – о ничье с Черноморцем
КВАСНИЦА: «Досадно, когда теряешь победу, доминируя на поле»
Роман Дидык Рух Львов Черноморец Одесса Рух - Черноморец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Футбол | 25 октября 2024, 03:55 3
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 2-го тура Лиги конференций

Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 25 октября 2024, 20:05 0
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 26 октября в 22:00 по Киеву

Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Бокс | 25.10.2024, 07:42
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
Футбол | 25.10.2024, 19:06
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Бокс | 25.10.2024, 09:46
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
24.10.2024, 11:55
Бокс
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 7
Футбол
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
24.10.2024, 06:23 11
Футбол
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
24.10.2024, 07:15 10
Футбол
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
24.10.2024, 12:30 4
Бокс
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
24.10.2024, 22:29
Футбол
«Он это потеряет». Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
«Он это потеряет». Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
24.10.2024, 01:32 1
Бокс
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
24.10.2024, 08:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем