ФОТО. Атланта Юнайтед создала афишу в стиле GTA к матчу с Интер Майами

Американский футбольный клуб «Атланта Юнайтед» выпустил яркую афишу в стиле культовой игры GTA Vice City к предстоящему матчу плей-офф местной лиги MLS против «Интер Майами». Постер привлёк внимание поклонников своим стилем, отсылающим к популярной игре, создавая атмосферу городской авантюры.

Стартовый матч плей-офф состоится в ночь с 25 на 26 октября в 5:30 по московскому времени. Особенной изюминкой игры станет то, что Лионель Месси впервые будет транслировать матч от первого лица с помощью нагрудной камеры. Эта уникальная трансляция будет доступна эксклюзивно на платформе TikTok, что даст фанатам возможность наблюдать за игрой глазами легендарного футболиста.

Афиша уже вызвала большой резонанс в соцсетях, и фанаты с нетерпением ждут матча, который обещает стать одним из ярчайших событий этого сезона.



