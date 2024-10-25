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Major League Soccer
25 октября 2024, 20:53 | Обновлено 25 октября 2024, 21:34
368
0

ФОТО. Атланта Юнайтед создала афишу в стиле GTA к матчу с Интер Майами

Яркий постер стал одним из главных событий перед игрой плей-офф

25 октября 2024, 20:53 | Обновлено 25 октября 2024, 21:34
368
0
ФОТО. Атланта Юнайтед создала афишу в стиле GTA к матчу с Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Американский футбольный клуб «Атланта Юнайтед» выпустил яркую афишу в стиле культовой игры GTA Vice City к предстоящему матчу плей-офф местной лиги MLS против «Интер Майами». Постер привлёк внимание поклонников своим стилем, отсылающим к популярной игре, создавая атмосферу городской авантюры.

Стартовый матч плей-офф состоится в ночь с 25 на 26 октября в 5:30 по московскому времени. Особенной изюминкой игры станет то, что Лионель Месси впервые будет транслировать матч от первого лица с помощью нагрудной камеры. Эта уникальная трансляция будет доступна эксклюзивно на платформе TikTok, что даст фанатам возможность наблюдать за игрой глазами легендарного футболиста.

Афиша уже вызвала большой резонанс в соцсетях, и фанаты с нетерпением ждут матча, который обещает стать одним из ярчайших событий этого сезона.

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киберспорт Лионель Месси Интер Майами Атланта Юнайтед Major League Soccer (MLS) Grand Theft Auto видеоигры фото
Максим Черніцин
Максим Черніцин Sport.ua
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