Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЯКИМИВ: «К Заре готовимся в привычном режиме»
Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 19:40 | Обновлено 25 октября 2024, 19:47
87
0

ЯКИМИВ: «К Заре готовимся в привычном режиме»

27-го октября «Левый Берег» будет принимать команду из Луганска

25 октября 2024, 19:40 | Обновлено 25 октября 2024, 19:47
87
0
ЯКИМИВ: «К Заре готовимся в привычном режиме»
ФК Левый Берег. Андрей Якимив

Защитник «Левого Берега» Андрей Якимив рассказал, как команда готовится к матчу 11-го тура Украинской Премьер-лиги, где команда из Киева будет играть с луганской «Зарей».

«К «Заре» готовимся в обычном режиме. Понимаем, что результат можем достичь за счет командной работы. Тем более мы очень хорошо сыграли в прошлом туре против «Полесья». Результатом все довольны.

Сейчас работаем над теорией, разбираем сильные и слабые стороны соперника. У меня есть очень много знакомых в «Заре». Я даже успел поиграть с Младеном Бартуловичем. Луганский клуб - очень серьезный соперник. Но мы настраиваемся на победу», - прокомментировал Якимов клубной пресс-службе.

Напомним, что ранее Виталий Вернидуб прокомментировал, как «Кривбасс» готовится к ЛНЗ.

По теме:
Полесье – Колос – 1:1. Красивый гол Назаренко и Гуцуляка. Обзор матча
Александр БАБИЧ: «План на игру сработал»
Вновь осечка. Полесье в Житомире потеряло очки против Колоса
Андрей Якимив Заря Луганск Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик о своем топ-матче: «Одного таланта недостаточно, работаю дальше»
Футбол | 25 октября 2024, 18:28 9
Мудрик о своем топ-матче: «Одного таланта недостаточно, работаю дальше»
Мудрик о своем топ-матче: «Одного таланта недостаточно, работаю дальше»

Украинец провел топ-матч еврокубка

ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
Футбол | 24 октября 2024, 21:00 13
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25

Михаил забил «Панатинаикосу»

Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
Бокс | 24.10.2024, 23:05
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Футбол | 24.10.2024, 21:36
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 25.10.2024, 20:05
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
24.10.2024, 07:15 10
Футбол
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
24.10.2024, 22:29
Футбол
«Он это потеряет». Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
«Он это потеряет». Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
24.10.2024, 01:32 1
Бокс
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
24.10.2024, 18:05 354
Футбол
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
24.10.2024, 11:01
Бокс
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
25.10.2024, 07:42
Бокс
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
24.10.2024, 06:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем