ЯКИМИВ: «К Заре готовимся в привычном режиме»

Защитник «Левого Берега» Андрей Якимив рассказал, как команда готовится к матчу 11-го тура Украинской Премьер-лиги, где команда из Киева будет играть с луганской «Зарей».

«К «Заре» готовимся в обычном режиме. Понимаем, что результат можем достичь за счет командной работы. Тем более мы очень хорошо сыграли в прошлом туре против «Полесья». Результатом все довольны.

Сейчас работаем над теорией, разбираем сильные и слабые стороны соперника. У меня есть очень много знакомых в «Заре». Я даже успел поиграть с Младеном Бартуловичем. Луганский клуб - очень серьезный соперник. Но мы настраиваемся на победу», - прокомментировал Якимов клубной пресс-службе.

Напомним, что ранее Виталий Вернидуб прокомментировал, как «Кривбасс» готовится к ЛНЗ.