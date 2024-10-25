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  4. Виталий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс изучил стиль игры ЛНЗ»
Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 19:20 | Обновлено 25 октября 2024, 19:21
193
0

Виталий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс изучил стиль игры ЛНЗ»

26-го октября состоится противостояние двух команд

25 октября 2024, 19:20 | Обновлено 25 октября 2024, 19:21
193
0
Виталий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс изучил стиль игры ЛНЗ»
ФК Кривбасс. Виталий Вернидуб

Тренер криворожского «Кривбасса» Виталий Вернидуб прокомментировал клубной пресс-службе, как команда готовится к матчу 11-го тура Украинской Премьер-лиги против черкасского ЛНЗ.

«Все футболисты в хорошем настроении, ведь выиграли прошлый матч. Чувствуется, что ребята мотивированы и в боевом настроении готовятся к следующей игре. Мы очень много провели теоретической работы. Скажу, что «Кривбасс» изучил стиль игры ЛНЗ. У соперника очень много сильных легионеров и опытных игроков. Также тренерский штаб ЛНЗ использует во время матча несколько схем», - говорится в комментарии Вернидуба.

В 10-м туре криворожский «Кривбасс» победил луганскую «Зарю» на выезде со счетом 1:0. Единственным мячом отметился Даниэль Созах.

Напомним, что в стартовом матче 11-го тура львовский «Рух» разошелся миром с одесским «Черноморцем».

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Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Виталий Вернидуб чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс - ЛНЗ
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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