Виталий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс изучил стиль игры ЛНЗ»

Тренер криворожского «Кривбасса» Виталий Вернидуб прокомментировал клубной пресс-службе, как команда готовится к матчу 11-го тура Украинской Премьер-лиги против черкасского ЛНЗ.

«Все футболисты в хорошем настроении, ведь выиграли прошлый матч. Чувствуется, что ребята мотивированы и в боевом настроении готовятся к следующей игре. Мы очень много провели теоретической работы. Скажу, что «Кривбасс» изучил стиль игры ЛНЗ. У соперника очень много сильных легионеров и опытных игроков. Также тренерский штаб ЛНЗ использует во время матча несколько схем», - говорится в комментарии Вернидуба.

В 10-м туре криворожский «Кривбасс» победил луганскую «Зарю» на выезде со счетом 1:0. Единственным мячом отметился Даниэль Созах.

Напомним, что в стартовом матче 11-го тура львовский «Рух» разошелся миром с одесским «Черноморцем».