Переобулся. Экс-игрок Челси расхвалил Мудрика после критики в его адрес

Бывший игрок Челси Джейсон Канди расхвалил Михаила Мудрика за игру в матче Лиги конференций с Панатинаикосом.

«Я собираюсь выдать Мудрику огромную похвалу. Это была от него блестящая игра в защите, он возвращался к воротам и выбивал мяч. Он провел хороший матч.

У него были трудные времена на Стемфорд Бридж – от этого никуда не деться. Он пришел за огромную сумму, и от него многое ждали. Но в нем можно увидеть игрока, ему нужно время.

Этот вечер показывает, что при правильных обстоятельствах, если он начинает игру в старте, можно увидеть другого игрока. Вы видели, как он обретает уверенность в себе в течение этого матча. Это была хорошая игра для него. Пожалуй, это один из его лучших матчей, которые я видел, в футболке Челси», – сказал Джейсон.

Мудрик принял непосредственное участие в трех из четырех голов Челси в матче с Панатинаикосом. На его счету гол и две результативные передачи. Сама встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу лондонской команды.

Ранее Канди раскритиковал Мудрика, сказав, что у Михаила слишком быстрые ноги для его мозга.