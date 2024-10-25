Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С бюджетом топ-7 УПЛ. Известно, почему Ворскла сменила тренера
Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 19:13 |
1222
2

С бюджетом топ-7 УПЛ. Известно, почему Ворскла сменила тренера

Клуб хочет в еврокубки

25 октября 2024, 19:13 |
1222
2
С бюджетом топ-7 УПЛ. Известно, почему Ворскла сменила тренера
ФК Ворскла

По информации ТаТоТаке, руководство «Ворсклы» не понимает, почему команда с шестым или седьмым бюджетом УПЛ занимает 12-е место в таблице чемпионата Украины.

Именно это стало причиной увольнения наставника Сергея Долганского и возвращения опытного тренера Юрия Максимова. Менеджмент убежден, что полтавчане должны зарабатывать на свое существование в еврокубках.

Команда в нынешнем сезоне УПЛ набрала 9 очков после десяти матчей. «Ворскла» проиграла в трех кряду турах и не выигрывает в чемпионате с 16 августа.

По теме:
Полесье – Колос – 1:1. Красивый гол Назаренко и Гуцуляка. Обзор матча
Александр БАБИЧ: «План на игру сработал»
Вновь осечка. Полесье в Житомире потеряло очки против Колоса
Юрий Максимов Сергей Долганский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава ТаТоТаке
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зачем Михавко цеплял итальянца? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти
Футбол | 24 октября 2024, 23:34 3
Зачем Михавко цеплял итальянца? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти
Зачем Михавко цеплял итальянца? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти

Мирослав Ступар рассказал о главном эпизоде ​​матча между Ромой и Динамо

Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
Бокс | 24 октября 2024, 23:05 3
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру

Тайсон поблагодарил Турки Аль-Шейха за развитие бокса

Спасение одесситов. Рух не смог обыграть дома Черноморец
Футбол | 25.10.2024, 17:31
Спасение одесситов. Рух не смог обыграть дома Черноморец
Спасение одесситов. Рух не смог обыграть дома Черноморец
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Футбол | 25.10.2024, 08:13
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 25.10.2024, 20:05
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VovanSidorovi4
С математикой в Ворскле не очень.
Про заработки в еврокубках улыбнуло
Ответить
+3
Harun Bakircioğlu
С 7 бюджетом команда не может занимать 12 место, а какое должна, 7? У нас в еврокубки если шо только 4 команды выходит и только 1 место в ЛЧ.
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
24.10.2024, 11:55
Бокс
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
24.10.2024, 19:16
Бокс
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 7
Футбол
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
24.10.2024, 07:15 10
Футбол
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
25.10.2024, 07:42
Бокс
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
23.10.2024, 17:30 3
Футбол
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
24.10.2024, 13:16
Бокс
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
24.10.2024, 22:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем