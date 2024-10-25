С бюджетом топ-7 УПЛ. Известно, почему Ворскла сменила тренера
Клуб хочет в еврокубки
По информации ТаТоТаке, руководство «Ворсклы» не понимает, почему команда с шестым или седьмым бюджетом УПЛ занимает 12-е место в таблице чемпионата Украины.
Именно это стало причиной увольнения наставника Сергея Долганского и возвращения опытного тренера Юрия Максимова. Менеджмент убежден, что полтавчане должны зарабатывать на свое существование в еврокубках.
Команда в нынешнем сезоне УПЛ набрала 9 очков после десяти матчей. «Ворскла» проиграла в трех кряду турах и не выигрывает в чемпионате с 16 августа.
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