Легендарный швейцарский теннисист не планирует завершать карьеру

Стэн Вавринка (АТР 149) заявил, что его выступление на турнире в Базеле на этой неделе не было прощальным, и пообещал продолжить выступления в следующем сезоне, когда в марте ему исполнится 40 лет.



Швейцарец закончил выступления во втором круге, проиграв Бену Шелтону (ATP 20) со счетом 6:7 (2:7), 5:7.

«Я всегда планировал продолжать, – цитирует Вавринку швейцарская газета Tages-Anzeiger. «То, как я чувствую себя в теннисном и физическом плане, насколько хорошо я тренируюсь, уровень игры, которого я достигаю, соответствует моим планам. Но, конечно, есть также реальность результатов и мирового рейтинга. Если у меня больше не будет возможности играть на крупных турнирах, которые мне обычно нравятся, это может повлиять на мою мотивацию. Пока что этого не произошло».

Что касается 2025 года, то Вавринка надеется продолжить развивать свои недавние результаты в Туре, которые способствовали его решению продолжать играть.

«Я убежден, что у меня все еще есть то, что нужно для того, чтобы играть очень хорошо в следующем году, – сказал он. «Это не означает, что я снова буду в топ-10. Но то, как я играл и чувствовал себя в течение последних нескольких недель, подталкивает меня продолжать работать над собой. Даже когда я проигрывал, я играл сильно. Я все еще живу мечтой, которая была у меня в детстве. Я не вижу причин, почему я должен останавливаться».

Стэн Вавринка – обладатель трёх титулов Grand Slam, одержавший победы на Открытом чемпионате Австралии (2014), Открытом чемпионате Франции (2015) и Открытом чемпионате США (2016).



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