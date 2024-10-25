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Испания
25 октября 2024, 18:05 | Обновлено 25 октября 2024, 18:07
282
0

ЩЕНСНЫ: «Молодое поколение не помнит мою игру»

Перед матчем с мадридским Реалом голкипер Барселоны дал интервью

25 октября 2024, 18:05 | Обновлено 25 октября 2024, 18:07
282
0
ЩЕНСНЫ: «Молодое поколение не помнит мою игру»
Transfermarkt. Войцех Щенсны

34-летний польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны остался шокированным, что в столице Каталонии молодое поколение не помнит его игры.

«Хочу сказать, что это очень странно. В молодежном составе «Барселоны» есть ряд игроков, которые знают, что я когда-то играл за «Арсенал». Представьте, молодое поколение не помнит мою игру, а ведь это было не так давно. Но если учесть, что я играл в Англии, когда Ламину Ямалю было всего два года, то чего удивляться», — прокомментировал Щенсны изданию Goal.

После возобновления игровой карьеры Войцех еще не играл за «Барселону». 26 октября «Барселона» проведет матч на выезде с мадридским «Реалом».

Напомним, ранее стало известно о восстановлении Браима Диаса, который готов сыграть в Эль-Класико.

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Войцех Щенсны чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона
Олександр Сільченко Источник: Goal.com
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