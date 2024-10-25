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Испания
25 октября 2024, 16:07 | Обновлено 25 октября 2024, 16:17
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0

Браим Диас поможет Реалу в матче с Барселоной

Не смотря на это ситуация с травмированными игроками у Мадрида не улучшилась

25 октября 2024, 16:07 | Обновлено 25 октября 2024, 16:17
130
0
Браим Диас поможет Реалу в матче с Барселоной
Transfermarkt. Браим Диас

25-ти летний марокканский атакующий полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас восстановился перед Эль-Класико, которое состоится 26 октября. По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, на игрока уже рассчитывает Карло Анчелотти.

Однако ситуация с травмами в мадридском клубе остается сложной. Стопроцентно не сыграют против «Барселоны» Тибо Куртуа, Родриго, Давид Алаба и Дани Карвахаль.

Браим Диас провел в лазарете 41 день. У него была диагностирована травма подколенного сухожилия.

Напомним, что «Реал» выиграл все матчи против «Барселоны», в которых в старте выходил Андрей Лунин.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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