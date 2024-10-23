Эль-Класико. Реал выиграл все матчи против Барселоны с Луниным в старте
После очередной травмы Тибо Куртуа у украинского голкипера есть шанс выйти в основе
25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может выйти в стартовом составе на Эль-Класико, которое состоится 26 октября в Мадриде.
У «Реала» интересная статистика в матчах против «Барселоны», когда Лунин выходил на поле с первых минут - «королевский клуб» всегда праздновал победу.
В сезоне 2022/23 «Реал» выиграл со счетом 3:1. Через год победа была еще более убедительной - 4:1.
Также, в прошлом сезоне мадридцы снова одержали победу, на этот раз со счетом 3:2.
Напомним, что после матча 3-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:2), Тибо Куртуа получил травму.
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