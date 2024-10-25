Хотел сыграть с Динамо. Хуммельс до сих пор не дебютировал за Рому
В матче 3-го тура Лиги Европы звездный немец остался на скамейке запасных
Немецкий защитник Матс Хуммельс, который присоединился к «Рома» в этом сезоне, пока не сыграл ни одной минуты за новую команду. Хуммельс, который ранее выступал за «Боруссию» Дортмунд и сборную Германии, ожидал большей активности на поле, однако пока его роль ограничивается скамейкой запасных.
Главный тренер «Роми» Иван Юрич прокомментировал ситуацию с Хуммельсом после матча Лиги Европы, где римляне победили киевское «Динамо» (1:0).
«Это моя ответственность, я вижу его как запасной вариант для Ндикки. Он будет иметь свои шансы», – отметил Юрич. Эти слова свидетельствуют о том, что тренер считает Хуммельса важным элементом команды, но пока не готов дать ему больше игрового времени.
35-летний Хуммельс перед матчем Лиги Европы надеялся, что выйдет против киевского «Динамо».
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