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Лига Европы
25 октября 2024, 18:25 | Обновлено 25 октября 2024, 18:26
82
0

Хотел сыграть с Динамо. Хуммельс до сих пор не дебютировал за Рому

В матче 3-го тура Лиги Европы звездный немец остался на скамейке запасных

25 октября 2024, 18:25 | Обновлено 25 октября 2024, 18:26
82
0
Хотел сыграть с Динамо. Хуммельс до сих пор не дебютировал за Рому
Transfermarkt. Матс Хуммельс

Немецкий защитник Матс Хуммельс, который присоединился к «Рома» в этом сезоне, пока не сыграл ни одной минуты за новую команду. Хуммельс, который ранее выступал за «Боруссию» Дортмунд и сборную Германии, ожидал большей активности на поле, однако пока его роль ограничивается скамейкой запасных.

Главный тренер «Роми» Иван Юрич прокомментировал ситуацию с Хуммельсом после матча Лиги Европы, где римляне победили киевское «Динамо» (1:0).

«Это моя ответственность, я вижу его как запасной вариант для Ндикки. Он будет иметь свои шансы», – отметил Юрич. Эти слова свидетельствуют о том, что тренер считает Хуммельса важным элементом команды, но пока не готов дать ему больше игрового времени.

35-летний Хуммельс перед матчем Лиги Европы надеялся, что выйдет против киевского «Динамо».

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Матс Хуммельс Динамо Киев Рома Рим Лига Европы Рома - Динамо дебют Иван Юрич
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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