«Сыграю обязательно». Финалист ЛЧ дебютирует за Рому в матче с Динамо
Матс Хуммельс заявил, что уже должен был провести первый поединок за римлян
Новичок итальянской Ромы Матс Хуммельс заявил, что он дебютирует за римский клуб 24 октября в матче Лиги Европы с киевским Динамо.
«Жаль, что я заболел на прошлой неделе. У меня поднялась температура, и я не смог поехать в Монцу, где должен был выйти в стартовом составе. Я нахожусь в хорошей форме, могу играть и готов к этому.
Вряд ли я выйду в стартовом составе в матче с Интером, но с киевским Динамо обязательно сыграю», – сказал Матс.
Хуммельс перешел в Рому как свободный агент. Последним клубом немецкого защитника была дортмундская Боруссия, с которой он дошел до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне.
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