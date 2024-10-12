«Сыграю обязательно». Финалист ЛЧ дебютирует за Рому в матче с Динамо

Новичок итальянской Ромы Матс Хуммельс заявил, что он дебютирует за римский клуб 24 октября в матче Лиги Европы с киевским Динамо.

«Жаль, что я заболел на прошлой неделе. У меня поднялась температура, и я не смог поехать в Монцу, где должен был выйти в стартовом составе. Я нахожусь в хорошей форме, могу играть и готов к этому.

Вряд ли я выйду в стартовом составе в матче с Интером, но с киевским Динамо обязательно сыграю», – сказал Матс.

Хуммельс перешел в Рому как свободный агент. Последним клубом немецкого защитника была дортмундская Боруссия, с которой он дошел до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне.