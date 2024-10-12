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  4. «Сыграю обязательно». Финалист ЛЧ дебютирует за Рому в матче с Динамо
Лига Европы
12 октября 2024, 18:36 | Обновлено 12 октября 2024, 19:07
952
0

«Сыграю обязательно». Финалист ЛЧ дебютирует за Рому в матче с Динамо

Матс Хуммельс заявил, что уже должен был провести первый поединок за римлян

12 октября 2024, 18:36 | Обновлено 12 октября 2024, 19:07
952
0
«Сыграю обязательно». Финалист ЛЧ дебютирует за Рому в матче с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Новичок итальянской Ромы Матс Хуммельс заявил, что он дебютирует за римский клуб 24 октября в матче Лиги Европы с киевским Динамо.

«Жаль, что я заболел на прошлой неделе. У меня поднялась температура, и я не смог поехать в Монцу, где должен был выйти в стартовом составе. Я нахожусь в хорошей форме, могу играть и готов к этому.

Вряд ли я выйду в стартовом составе в матче с Интером, но с киевским Динамо обязательно сыграю», – сказал Матс.

Хуммельс перешел в Рому как свободный агент. Последним клубом немецкого защитника была дортмундская Боруссия, с которой он дошел до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

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Матс Хуммельс дебют Рома Рим Динамо Киев Лига Европы
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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