ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала легендарного немецкого защитника

Клуб Артема Довбика, «Рома», официально сообщил о подписании легендарного немецкого центрального защитника Матса Хуммельса. Сроки действия контракта с 35-летним ветераном не называются.

В составе «Ромы» Хуммельс будет выступать под 15-м номером. Он перешел в римский клуб на правах свободного агента – его контракт с дортмундской «Боруссией» истек в конце июня.

Это уже второй центральный защитник за последние три дня, которого «Рома» подписала на правах свободного агента. Ранее игроком «Волков» стал Марио Эрмосо, который ранее выступал за «Атлетико» Мадрид.