ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала легендарного немецкого защитника
Матс Хуммельс станет одноклубником Артема Довбика
Клуб Артема Довбика, «Рома», официально сообщил о подписании легендарного немецкого центрального защитника Матса Хуммельса. Сроки действия контракта с 35-летним ветераном не называются.
В составе «Ромы» Хуммельс будет выступать под 15-м номером. Он перешел в римский клуб на правах свободного агента – его контракт с дортмундской «Боруссией» истек в конце июня.
Это уже второй центральный защитник за последние три дня, которого «Рома» подписала на правах свободного агента. Ранее игроком «Волков» стал Марио Эрмосо, который ранее выступал за «Атлетико» Мадрид.
🤝 Welcome to Roma, Mats Hummels! 🇩🇪 #ASRoma pic.twitter.com/r8uZBLEViX— AS Roma English (@ASRomaEN) September 4, 2024
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