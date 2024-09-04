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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала легендарного немецкого защитника
Италия
04 сентября 2024, 21:16 |
1479
1

ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала легендарного немецкого защитника

Матс Хуммельс станет одноклубником Артема Довбика

04 сентября 2024, 21:16 |
1479
1
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала легендарного немецкого защитника
ФК Рома. Матс Хуммельс

Клуб Артема Довбика, «Рома», официально сообщил о подписании легендарного немецкого центрального защитника Матса Хуммельса. Сроки действия контракта с 35-летним ветераном не называются.

В составе «Ромы» Хуммельс будет выступать под 15-м номером. Он перешел в римский клуб на правах свободного агента – его контракт с дортмундской «Боруссией» истек в конце июня.

Это уже второй центральный защитник за последние три дня, которого «Рома» подписала на правах свободного агента. Ранее игроком «Волков» стал Марио Эрмосо, который ранее выступал за «Атлетико» Мадрид.

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Матс Хуммельс Рома Рим свободный агент трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: ФК Рома
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