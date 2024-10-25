Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Признание получил Алиссон из «Ливерпуля»
Авторитетный британский портал Give Me Sport обновил рейтинг лучших вратарей в мире на данный момент.
Лидирует в списке вратарь «Ливерпуля» Алиссон. За ним разместился бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа и чемпион мира Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы».
Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Рая разместился на четвертой строчке списка. После испанца в рейтинге идет вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак.
В рейтинге от Give Me Sport, который состоит из 20 вратарей, места для украинских киперов не нашлось.
Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
25 лучших голкиперов в мире от Give Me Sport
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