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25 октября 2024, 23:44 |
1294
1

Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?

Признание получил Алиссон из «Ливерпуля»

25 октября 2024, 23:44 |
1294
1
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обновил рейтинг лучших вратарей в мире на данный момент.

Лидирует в списке вратарь «Ливерпуля» Алиссон. За ним разместился бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа и чемпион мира Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы».

Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Рая разместился на четвертой строчке списка. После испанца в рейтинге идет вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак.

В рейтинге от Give Me Sport, который состоит из 20 вратарей, места для украинских киперов не нашлось.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

25 лучших голкиперов в мире от Give Me Sport

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Эмилиано Мартинес Алиссон Тибо Куртуа Давид Райя Ян Облак рейтинг GiveMeSport лучший вратарь
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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