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  4. Сергей МИЗИН: «Черная полоса у Михавко затянулась»
Лига Европы
25 октября 2024, 16:35 | Обновлено 25 октября 2024, 17:36
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2

Сергей МИЗИН: «Черная полоса у Михавко затянулась»

Бывший полузащитник сборной Украины – о поражении Динамо от Ромы

25 октября 2024, 16:35 | Обновлено 25 октября 2024, 17:36
1011
2
Сергей МИЗИН: «Черная полоса у Михавко затянулась»
ФК Динамо Киев. Сергей Мизин

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и «Динамо» Сергей Мизин эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал вчерашнее поражение подопечных Александра Шовковского в групповом раунде Лиги Европы по футболу от «Ромы» - 0:1:

«Если принимать во внимание экспериментальный состав киевлян и то, что они едва ли не впервые на таком уровне действовали с тремя центральными защитниками, то их игра произвела неплохое впечатление. Нельзя сказать, что в каких-то фазах игры римляне имели заметное преимущество. Другое дело, что опять не обошлось без промахов в обороне, остался сбитым прицел и у нападающих. Банально хромает исполнительское мастерство, отсюда и голевая «засуха».

Динамовцы имели все шансы уехать домой не с пустым багажом, если бы не детская ошибка стоппера Тараса Михавко. Что-то у него затянулась черная полоса: два автогола, теперь вот «привез» пенальти. И это же только начало сезона.

Остались ли шансы у киевлян пробиться в следующий раунд Лиги Европы после трех поражений подряд? Да, только надо обязательно набирать свои очки. В частности, в поединке следующего тура с венгерским «Ференцварошем», который в еврокубках не может похвастаться такими успехами, как динамовцы».

Ранее бывший защитник национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик рассказал, что его удивило в поединке группового раунда Лиги Европы по футболу между «Ромой» и «Динамо».

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инсайд Сергей Мизин Динамо Киев Рома Рим Рома - Динамо Лига Европы Тарас Михавко
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua81
такие ошибки допускать на таком уровне... ужас
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Kitten
Тільки прочитав прізвище Мізін,так відразу згадався той незабутній матч нашої збірної проти рашки на лужниках...
Там воплі того їхнього коментатора:
"смертин нарушил правила против Мизина.Штрафной.Шевчено,наверняка сейчас последует удар..."
І потім той незабутній гол Шеви у ворота філімонова!
То було щось неймовірне!!
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