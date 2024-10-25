Сергей МИЗИН: «Черная полоса у Михавко затянулась»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и «Динамо» Сергей Мизин эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал вчерашнее поражение подопечных Александра Шовковского в групповом раунде Лиги Европы по футболу от «Ромы» - 0:1:

«Если принимать во внимание экспериментальный состав киевлян и то, что они едва ли не впервые на таком уровне действовали с тремя центральными защитниками, то их игра произвела неплохое впечатление. Нельзя сказать, что в каких-то фазах игры римляне имели заметное преимущество. Другое дело, что опять не обошлось без промахов в обороне, остался сбитым прицел и у нападающих. Банально хромает исполнительское мастерство, отсюда и голевая «засуха».

Динамовцы имели все шансы уехать домой не с пустым багажом, если бы не детская ошибка стоппера Тараса Михавко. Что-то у него затянулась черная полоса: два автогола, теперь вот «привез» пенальти. И это же только начало сезона.

Остались ли шансы у киевлян пробиться в следующий раунд Лиги Европы после трех поражений подряд? Да, только надо обязательно набирать свои очки. В частности, в поединке следующего тура с венгерским «Ференцварошем», который в еврокубках не может похвастаться такими успехами, как динамовцы».

Ранее бывший защитник национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик рассказал, что его удивило в поединке группового раунда Лиги Европы по футболу между «Ромой» и «Динамо».