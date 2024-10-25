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Лига Европы
25 октября 2024, 15:55 | Обновлено 25 октября 2024, 15:56
924
0

«Михавко сделал детскую ошибку». Экс-игрок киевлян оценил действия Динамо

По мнению Михалика, Шовковский уже готовился к классико

25 октября 2024, 15:55 | Обновлено 25 октября 2024, 15:56
924
0
«Михавко сделал детскую ошибку». Экс-игрок киевлян оценил действия Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что его удивило во вчерашнем поединке группового раунда Лиги Европы по футболу между «Ромой» и «Динамо», который завершился победой «горожан» – 1:0:

«Убежден, что стартовый состав динамовцев был неожиданным не только для меня, но и всех поклонников футбола. Этим своим выбором главный тренер Александр Шовковский показал, что для киевлян сейчас на первом плане календарный матч УПЛ с «Шахтером» 27 октября. Тогда и будет возможность убедиться не прогадал ли со своим выбором руководитель: победят в воскресенье динамовцы все будут говорить о правильном решении, в противном случае сразу вспомнят римский эксперимент.

Что касается собственно противостояния, то даже без целой группы ведущих игроков гости дали бой «горожанам». Сложилось впечатление, что игра «Ромы» еще слишком сложна для их лидера атак Артема Довбика. Только этим можно объяснить отсутствие взаимодействия украинца с одноклубниками.

Как по мне, киевляне без особого труда могли сохранить свои ворота нетронутыми, если бы не детская ошибка в середине первого тайма стопера Тараса Михавко. Даже не знаю, что побудило его цеплять игрока «Ромы» за футболку? Может то, что ему пробросили мяч между ног? Тогда его нарушение иначе, как мальчишеской выходкой и не назовешь. И хуже всего, что от «привезенного» защитником пенальти, в проигрыше – вся команда.

Все же, несмотря на очередную неудачу, как по мне, у киевлян еще остаются шансы пробиться в следующий раунд Лиги Европы».

Ранее бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в беседе рассказал, что помешало «Динамо» и «Роме» продемонстрировать зрелищную игру.

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Тарас Михалик Тарас Михавко Рома Рим Динамо Киев Лига Европы Рома - Динамо инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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