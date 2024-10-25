Жорди АЛЬБА: «Не надо сравнивать Ямала с Месси»
Бывший футболист Барселоны рассказал, что думает о сравнении двух звезд
Футболист «Интер Майами» Жорди Альба высоко оценивает талант игрока «Барселоны» Ламина Ямала, однако советует не сравнивать его с другими:
«Когда я играл за «Барселону», Ямал уже тренировался с первой командой и даже дебютировал в матче с «Бетисом». Становится очевидно, что он очень вырос за это время – ему всего 17 и то, что он делает – невероятно. Ему нужна поддержка и в команде это понимают.
Нам нужно быть терпеливыми и никогда не сравнивать Ямала с другими футболистами. Особенно с Месси. Лео такой один и похожих на него нет. Надеюсь, Ламин будет и дальше наслаждаться футболом. Он проводит отличный сезон и это заслуживает огромного уважения», – заявил Альба.
В этом сезоне Ла Лиги Ламин Ямал провел за «Барселону» 10 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Каталонский клуб лидирует в турнирной таблице с 27 очками.
Ранее Серхио Агуэро заявил, что Ламин Ямал гораздо талантливее, чем лидер мадридского Реала.
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