Лондонский Арсенал интересуется шведским форвардом Ньюкасла

25-летний шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак стал трансферной целью лондонского «Арсенала». По информации издания The Sun, лондонский клуб пока наблюдает, не предложит ли Исаку новое соглашение «Ньюкасл», а дальше начнет трансферные переговоры.

Заметим, что Александер Исак, по данным информационного портала Transfermarkt, стоит 75 миллионов евро. Можно легко спрогнозировать, что эта сумма может быть больше в случае предложения именно от «Арсенала», ведь команда считается конкурентом «сорок» в лиге

Исак перешел в «Ньюкасл» из «Реала Сосьедад» за 63 миллиона евро.

Напомним, ранее стало известно, что Неймар может стать одноклубником Месси.