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Англия
25 октября 2024, 15:42 | Обновлено 25 октября 2024, 15:54
27
0

Лондонский Арсенал интересуется шведским форвардом Ньюкасла

Контракт Александера Исака с сороками рассчитан до 2028-го года

25 октября 2024, 15:42 | Обновлено 25 октября 2024, 15:54
27
0
Лондонский Арсенал интересуется шведским форвардом Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак стал трансферной целью лондонского «Арсенала». По информации издания The Sun, лондонский клуб пока наблюдает, не предложит ли Исаку новое соглашение «Ньюкасл», а дальше начнет трансферные переговоры.

Заметим, что Александер Исак, по данным информационного портала Transfermarkt, стоит 75 миллионов евро. Можно легко спрогнозировать, что эта сумма может быть больше в случае предложения именно от «Арсенала», ведь команда считается конкурентом «сорок» в лиге

Исак перешел в «Ньюкасл» из «Реала Сосьедад» за 63 миллиона евро.

Напомним, ранее стало известно, что Неймар может стать одноклубником Месси.

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Олександр Сільченко Источник: The Sun
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