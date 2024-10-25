Лондонский Арсенал интересуется шведским форвардом Ньюкасла
Контракт Александера Исака с сороками рассчитан до 2028-го года
25-летний шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак стал трансферной целью лондонского «Арсенала». По информации издания The Sun, лондонский клуб пока наблюдает, не предложит ли Исаку новое соглашение «Ньюкасл», а дальше начнет трансферные переговоры.
Заметим, что Александер Исак, по данным информационного портала Transfermarkt, стоит 75 миллионов евро. Можно легко спрогнозировать, что эта сумма может быть больше в случае предложения именно от «Арсенала», ведь команда считается конкурентом «сорок» в лиге
Исак перешел в «Ньюкасл» из «Реала Сосьедад» за 63 миллиона евро.
Напомним, ранее стало известно, что Неймар может стать одноклубником Месси.
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