Звезду Баварии попросили завершить карьеру из-за провала в Лиге чемпионов

Известный тренер Фабио Каппело призвал вратаря «Баварии» Мануэля Нойера задуматься о завершении карьеры после поражения в матче с «Барселоной» (4:1):

«Когда вратари достигают определенного возраста, они должны иметь мужество и уйти на пенсию», – заявил в эфире Sky Sports Каппело, когда его спросили о немецком вратаре.

В матче третьего тура Лиги чемпионов «Бавария» проиграла испанской «Барселоне» с разгромным счетом 4:1. Вратарь мюнхенской команды стал худшим игроком встречи, так как пропустил все четыре удара, которые нанесла испанская команда.

После матча на Мануэля Нойера обрушилось много критики из-за неуверенной игры, солидного возраста и нежелания признавать спад в своей карьеры. Больше всего досталось вратарю от легенды Лотара Маттеуса, который раскритиковал слабую игру голкипера.