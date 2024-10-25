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Лига чемпионов
25 октября 2024, 15:44 | Обновлено 25 октября 2024, 15:50
252
0

Звезду Баварии попросили завершить карьеру из-за провала в Лиге чемпионов

Фабио Каппело считает, что вратарю нужно завязывать с футболом

25 октября 2024, 15:44 | Обновлено 25 октября 2024, 15:50
252
0
Звезду Баварии попросили завершить карьеру из-за провала в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Известный тренер Фабио Каппело призвал вратаря «Баварии» Мануэля Нойера задуматься о завершении карьеры после поражения в матче с «Барселоной» (4:1):

«Когда вратари достигают определенного возраста, они должны иметь мужество и уйти на пенсию», – заявил в эфире Sky Sports Каппело, когда его спросили о немецком вратаре.

В матче третьего тура Лиги чемпионов «Бавария» проиграла испанской «Барселоне» с разгромным счетом 4:1. Вратарь мюнхенской команды стал худшим игроком встречи, так как пропустил все четыре удара, которые нанесла испанская команда.

После матча на Мануэля Нойера обрушилось много критики из-за неуверенной игры, солидного возраста и нежелания признавать спад в своей карьеры. Больше всего досталось вратарю от легенды Лотара Маттеуса, который раскритиковал слабую игру голкипера.

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Лига чемпионов Бавария Барселона Мануэль Нойер Фабио Капелло Лотар Маттеус
Микола Титюк Источник: Goal.com
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