Бывший футболист Марселя умер в 35 лет из-за остановки сердца
Абделазиз Баррада был капитаном олимпийской сборной Марокко
Бывший полузащитник французского «Марселя» Абделазиз Баррада умер в возрасте 35 лет из-за остановки сердца.
Точная причина смерти футболиста не сообщается, однако марокканские СМИ написали, что игрок погиб из-за сердечного приступа. «Марсель» уже отреагировал в социальных сетях:
«Покойся с миром, Абделазиз. Мы с грустью узнали о смерти нашего бывшего игрока. Он прибыл к нам летом 2014-го года и защищал цвета нашего клуба».
Абделазиз Баррада играл во многих клубах, но лучшие годы карьеры провел в испанском «Хетафе» и французском «Марселе». В 2012 году был капитаном сборной Марокко по футболу на Олимпиаде. В составе национальной сборной провел 26 матчей и забил 4 гола.
В матче Лиги конференций Челси почтил память футболиста, который умер в возрасте 32 года и долгое время играл в АПЛ.
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