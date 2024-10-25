ФОТО. Холанд залез в камеру, которая выдерживает до минус 200 градусов
Футболист Манчестер Сити восстанавливается после матча Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов убедительно победил чешскую «Спарту» со счетом 5:0. Одним из героев встречи стал форвард Эрлинг Холанд, который забил два гола.
Футболист решил долго не наслаждаться победой и занялся восстановлением своего здоровья. Эрлинг залез в криотерапевтическую камеру, которая может выдержать температуру до минус 200 градусов.
Официальный аккаунт «Манчестер Сити» опубликовал фото, где футболист в шапке и маске для лица выглядывает из-за ледяной пары. Клуб подписал снимок словами «Ледяной Холанд».
В этом сезоне АПЛ Эрлинг Холанд провел 8 матчей и забил 10 голов. «Манчестер Сити» идет на втором месте, отставая от лидера – «Ливерпуля» – всего на один бал.
Ранее Холанд сравнялся с легендарным Дидье Дрогба по количеству голов в Лиге чемпионов.
Ice cold @ErlingHaaland 🥶 pic.twitter.com/cwA4T5ZF3y— Manchester City (@ManCity) October 24, 2024
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