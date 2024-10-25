Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Холанд залез в камеру, которая выдерживает до минус 200 градусов
Англия
25 октября 2024, 13:58 |
262
0

ФОТО. Холанд залез в камеру, которая выдерживает до минус 200 градусов

Футболист Манчестер Сити восстанавливается после матча Лиги чемпионов

25 октября 2024, 13:58 |
262
0
ФОТО. Холанд залез в камеру, которая выдерживает до минус 200 градусов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

«Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов убедительно победил чешскую «Спарту» со счетом 5:0. Одним из героев встречи стал форвард Эрлинг Холанд, который забил два гола.

Футболист решил долго не наслаждаться победой и занялся восстановлением своего здоровья. Эрлинг залез в криотерапевтическую камеру, которая может выдержать температуру до минус 200 градусов.

Официальный аккаунт «Манчестер Сити» опубликовал фото, где футболист в шапке и маске для лица выглядывает из-за ледяной пары. Клуб подписал снимок словами «Ледяной Холанд».

В этом сезоне АПЛ Эрлинг Холанд провел 8 матчей и забил 10 голов. «Манчестер Сити» идет на втором месте, отставая от лидера – «Ливерпуля» – всего на один бал.

Ранее Холанд сравнялся с легендарным Дидье Дрогба по количеству голов в Лиге чемпионов.

По теме:
Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити
Манчестер Сити – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Для Динамо есть задача. Венгрия преследует Украину в таблице коэффициентов
Лига чемпионов Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо не может выиграть в Лиге Европы 11 матчей подряд
Футбол | 25 октября 2024, 12:49 0
Динамо не может выиграть в Лиге Европы 11 матчей подряд
Динамо не может выиграть в Лиге Европы 11 матчей подряд

Киевляне обновили неутешительную серию

«Я по инерции». Михавко – о пенальти, из-за которого Динамо проиграло Роме
Футбол | 25 октября 2024, 08:18 7
«Я по инерции». Михавко – о пенальти, из-за которого Динамо проиграло Роме
«Я по инерции». Михавко – о пенальти, из-за которого Динамо проиграло Роме

Тарас Михавко считает, что пенальти назначили справедливо

Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Футбол | 25.10.2024, 08:13
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Бокс | 24.10.2024, 19:16
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Футбол | 24.10.2024, 21:36
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
24.10.2024, 08:25 2
Футбол
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 7
Футбол
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
24.10.2024, 21:00 12
Футбол
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
24.10.2024, 11:01
Бокс
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
24.10.2024, 12:30 2
Бокс
«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
23.10.2024, 15:21
Футбол
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
24.10.2024, 13:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем