Сын Пеле определил своего фаворита в борьбе за Золотой мяч
Бразилец считает, что награду должен получить Винисиус
Жошуа ду Насименту, сын легендарного Пеле, назвал своего главного претендента на получение «Золотого мяча». Бразилец выделил достижения своего соотечественника Винисиуса Жуниора.
Он стал игроком другого уровня, очень добавил, стал лучше. Помню, что несколько лет назад ему тяжело было забивать голы, особенно такие (как в матче Лиги чемпионов с «Боруссией». – Прим.).
Винисиус заслужил "Золотой мяч" после очень хорошего сезона. Ему только не хватило победы на Кубке Америки», – заявил бразилец.
Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» запланирована на понедельник, 28 октября.
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