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  4. Сын Пеле определил своего фаворита в борьбе за Золотой мяч
Испания
25 октября 2024, 11:56 |
334
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Сын Пеле определил своего фаворита в борьбе за Золотой мяч

Бразилец считает, что награду должен получить Винисиус

25 октября 2024, 11:56 |
334
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Сын Пеле определил своего фаворита в борьбе за Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Жошуа ду Насименту, сын легендарного Пеле, назвал своего главного претендента на получение «Золотого мяча». Бразилец выделил достижения своего соотечественника Винисиуса Жуниора.

Он стал игроком другого уровня, очень добавил, стал лучше. Помню, что несколько лет назад ему тяжело было забивать голы, особенно такие (как в матче Лиги чемпионов с «Боруссией». – Прим.).

Винисиус заслужил "Золотой мяч" после очень хорошего сезона. Ему только не хватило победы на Кубке Америки», – заявил бразилец.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» запланирована на понедельник, 28 октября.

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Пеле Винисиус Жуниор Реал Мадрид Золотой мяч чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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Комментарии 1
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pol-55
А на кого вкажуть внуки,невістки і *прочая челядь* Пеле.
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