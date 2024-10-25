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Бразилия
25 октября 2024, 10:56 |
331
0

Экс-игрок Шахтера и сборной Украины стал гендиректором клуба из Бразилии

Марлос после завершения карьеры игрока попробует себя в новой профессии

25 октября 2024, 10:56 |
331
0
Экс-игрок Шахтера и сборной Украины стал гендиректором клуба из Бразилии
instagram.com/fcshakhtar. Марлос

36-летний экс-вингер «Металлиста», «Шахтера» и сборной Украины Марлос, который в мае нынешнего года официально объявил о завершении карьеры игрока, остается в футболе, но будет работать на функционерской должности.

О назначении Марлоса генеральным директором клуба объявил «Сан Жозенсе», основанный в 2015 году и выступающий в Бразилии в Лиге Паранаэнсе.

«В первую очередь я на этой должности сосредоточился на профессиональной организации работы в клубе, выстраивании высокого уровня квалификации, который может помочь нашим спортсменам, в том числе и моему сыну, реализовать свой потенциал и достойно представлять спортсменов нашего региона», – отметил Марлос.

Марлос имеет на своем счету 287 официальных матчей за «Шахтер» (74 гола, 65 ассистов), а также 75 поединков за «Металлист» (13 голов, 18 ассистов). Кроме того, Марлос в период выступлений в Украине обзавелся гражданством нашей страны и выступал за национальную сборную (26 матчей, 1 гол).

Стоит отмечать, что «Сан Жозенсе» представляет родной населенный пункт Марлоса – Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, где 7 июня 1988 года будущий футболист «Металлиста» и «Шахтера» появился на свет.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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