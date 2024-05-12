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Сборная УКРАИНЫ
12 мая 2024, 17:19 | Обновлено 12 мая 2024, 17:20
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Марлос подтвердил, что завершил карьеру. Чем будет заниматься дальше?

Бывший хавбек «Металлиста» и «Шахтера» не собирается уходить из футбола

12 мая 2024, 17:19 | Обновлено 12 мая 2024, 17:20
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Марлос подтвердил, что завершил карьеру. Чем будет заниматься дальше?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлос

Экс-хавбек сборной Украины, а также «Металлиста» и «Шахтера» Марлос подтвердил появившуюся накануне информацию о том, что он принял решение завершить карьеру. Также он поведал, чем собирается заниматься в дальнейшем.

«Да, это правда. Я получил лицензию B в Украине и намерен стать футбольным агентом и ассистентом тренера», – заявил Марлос.

Напомним, большую часть карьеры Марлос провел в Украине. В составе «Металлиста» и «Шахтера» полузащитник сыграл более 350 матчей во всех турнирах, также на его счету 27 поединков и забитый мяч за сборную Украины.

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Алексей Сливченко Источник: Украинский футбол
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