Марлос подтвердил, что завершил карьеру. Чем будет заниматься дальше?

Экс-хавбек сборной Украины, а также «Металлиста» и «Шахтера» Марлос подтвердил появившуюся накануне информацию о том, что он принял решение завершить карьеру. Также он поведал, чем собирается заниматься в дальнейшем.

«Да, это правда. Я получил лицензию B в Украине и намерен стать футбольным агентом и ассистентом тренера», – заявил Марлос.

Напомним, большую часть карьеры Марлос провел в Украине. В составе «Металлиста» и «Шахтера» полузащитник сыграл более 350 матчей во всех турнирах, также на его счету 27 поединков и забитый мяч за сборную Украины.