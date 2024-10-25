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  4. В УЕФА дали оценку матчу Челси в ЛК, в котором Мудрик забил гол
Лига конференций
25 октября 2024, 07:31 |
622
0

В УЕФА дали оценку матчу Челси в ЛК, в котором Мудрик забил гол

«Синие» на выезде разгромили «Панатинаикос»

25 октября 2024, 07:31 |
622
0
В УЕФА дали оценку матчу Челси в ЛК, в котором Мудрик забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine

24 октября состоялся матч 3-го тура основной стадии Лиги конференций, в котором «Челси» на выезде разгромил «Панатинаикос» со счетом 4:1.

Героем встречи в Афинах стал украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик – он забил гол и стал автором двух ассистов.

«Челси» доказал, что является фаворитом сегодняшнего матча в Афинах, чтобы продолжить победный старт в турнире. «Панатинаикос» начал матч с первых минут, создав проблемы задней линии гостей, но как только «синие» повели в счете, благодаря Жоау Феликсу, то подопечные Марески и дальше сохранили контроль над ситуацией. Пеллистри забил гол, но было уже слишком поздно, чтобы хозяева смогли рассчитывать на победу», – сказано в вердикте пресс-службы УЕФА к матчу «Панатинаикос» – «Челси».

Ранее, напомним, Михаил Мудрик поделился эмоциями от своего феерического матча в Лиге конференций.

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Челси Панатинаикос Лига конференций Михаил Мудрик УЕФА
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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