В УЕФА дали оценку матчу Челси в ЛК, в котором Мудрик забил гол

24 октября состоялся матч 3-го тура основной стадии Лиги конференций, в котором «Челси» на выезде разгромил «Панатинаикос» со счетом 4:1.

Героем встречи в Афинах стал украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик – он забил гол и стал автором двух ассистов.

«Челси» доказал, что является фаворитом сегодняшнего матча в Афинах, чтобы продолжить победный старт в турнире. «Панатинаикос» начал матч с первых минут, создав проблемы задней линии гостей, но как только «синие» повели в счете, благодаря Жоау Феликсу, то подопечные Марески и дальше сохранили контроль над ситуацией. Пеллистри забил гол, но было уже слишком поздно, чтобы хозяева смогли рассчитывать на победу», – сказано в вердикте пресс-службы УЕФА к матчу «Панатинаикос» – «Челси».

Ранее, напомним, Михаил Мудрик поделился эмоциями от своего феерического матча в Лиге конференций.