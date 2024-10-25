Назаренко остается лидером списка бомбардиров УПЛ по системе гол+пас

По итогам 10-го тура УПЛ претерпел некоторые изменения в список лучших игроков по системе гол+пас.

Лидером остается футболист Полесья Александр Назаренко, забивший 7 голов и сделавший 4 ассиста (11 баллов).

На второй позиции идет хавбек Шахтера Георгий Судаков – 7 голов и 2 ассиста (9 очков).

Далее следуют Алексей Гуцуляк из Полесья (5+2) и Николай Шапаренко из Динамо (2+5).

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас

1. Александр Назаренко (Полесье): 7+4=11

2. Георгий Судаков (Шахтер): 7+2=9

3. Алексей Гуцуляк (Полесье): 5+2=7

4. Николай Шапаренко (Динамо): 2+5=7

5. Александр Филиппов (Александрия): 5+1=6

6. Артем Бондаренко (Шахтер): 4+2=6

7. Илья Квасница (Рух): 3+3=6

8. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+4=6

9. Игорь Краснопир (Рух): 5+0=5

10. Александр Зубков (Шахтер): 3+2=5

В списке лучших голеадоров сезона лидируют Александр Назаренко и Георгий Судаков (по 7 забитых мячей).

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