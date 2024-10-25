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  4. Назаренко остается лидером списка бомбардиров УПЛ по системе гол+пас
Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 08:07 | Обновлено 25 октября 2024, 09:00
54
0

Назаренко остается лидером списка бомбардиров УПЛ по системе гол+пас

По итогам 10 туров хавбек Полесья забил 7 мячей и сделал 4 ассиста

25 октября 2024, 08:07 | Обновлено 25 октября 2024, 09:00
54
0
Назаренко остается лидером списка бомбардиров УПЛ по системе гол+пас
ФК Полесье. Александр Назаренко

По итогам 10-го тура УПЛ претерпел некоторые изменения в список лучших игроков по системе гол+пас.

Лидером остается футболист Полесья Александр Назаренко, забивший 7 голов и сделавший 4 ассиста (11 баллов).

На второй позиции идет хавбек Шахтера Георгий Судаков – 7 голов и 2 ассиста (9 очков).

Далее следуют Алексей Гуцуляк из Полесья (5+2) и Николай Шапаренко из Динамо (2+5).

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас

  • 1. Александр Назаренко (Полесье): 7+4=11
  • 2. Георгий Судаков (Шахтер): 7+2=9
  • 3. Алексей Гуцуляк (Полесье): 5+2=7
  • 4. Николай Шапаренко (Динамо): 2+5=7
  • 5. Александр Филиппов (Александрия): 5+1=6
  • 6. Артем Бондаренко (Шахтер): 4+2=6
  • 7. Илья Квасница (Рух): 3+3=6
  • 8. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+4=6
  • 9. Игорь Краснопир (Рух): 5+0=5
  • 10. Александр Зубков (Шахтер): 3+2=5

В списке лучших голеадоров сезона лидируют Александр Назаренко и Георгий Судаков (по 7 забитых мячей).

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Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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