24 октября состоялся матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Панатинаикос и Челси. Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах, игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

За матч украинец оформил гол + 2 ассиста. Забитый мяч стал для Михаила первым в сезоне 2024/25.

После гола Мудрик побежал праздновать к главному тренеру команды Энцо Марески. В Twitter-пабликах завирусился общий снимок Михаила и Энцо.

ФОТО. Первое, что сделал Мудрик после первого забитого гола в сезоне

Видеообзор матча Панатинаикос – Челси (1:4)