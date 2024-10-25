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Лига конференций
25 октября 2024, 04:59 |
85
0

ФОТО. Первое, что сделал Мудрик после первого забитого гола в сезоне

Михаил отпраздновал вместе с главным тренером Челси Энцо Мареской

25 октября 2024, 04:59 |
85
0
ФОТО. Первое, что сделал Мудрик после первого забитого гола в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

24 октября состоялся матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Панатинаикос и Челси. Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах, игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

За матч украинец оформил гол + 2 ассиста. Забитый мяч стал для Михаила первым в сезоне 2024/25.

После гола Мудрик побежал праздновать к главному тренеру команды Энцо Марески. В Twitter-пабликах завирусился общий снимок Михаила и Энцо.

ФОТО. Первое, что сделал Мудрик после первого забитого гола в сезоне

Видеообзор матча Панатинаикос – Челси (1:4)

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фото Михаил Мудрик Энцо Мареска Лига конференций Челси Панатинаикос празднование гола
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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