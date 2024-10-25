ФОТО. Первое, что сделал Мудрик после первого забитого гола в сезоне
Михаил отпраздновал вместе с главным тренером Челси Энцо Мареской
24 октября состоялся матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Панатинаикос и Челси. Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах, игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.
Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.
За матч украинец оформил гол + 2 ассиста. Забитый мяч стал для Михаила первым в сезоне 2024/25.
После гола Мудрик побежал праздновать к главному тренеру команды Энцо Марески. В Twitter-пабликах завирусился общий снимок Михаила и Энцо.
ФОТО. Первое, что сделал Мудрик после первого забитого гола в сезоне
Видеообзор матча Панатинаикос – Челси (1:4)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите самые интересные моменты матча 2-го тура Лиги конференций
Шахтер имеет 1 очко из 9 возможных и занимает 30-е место среди 36 команд