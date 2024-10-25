Названы пять лучших голкиперов АПЛ 2024/25. Неожиданный лидер рейтинга

Английская Премьер-лига всегда считалась местом, где играли лучшие вратари мира. За всю историю лиги были такие легендарные имена, как Петер Шмейхель, Петр Чех, Пепе Рейна, Ван дер Сар, но кто сейчас являются лучшими вратарями в АПЛ?

Лучшие голкиперы АПЛ 2024/25 по версии Squawka

5-е место: игрок Астон Виллы и чемпион мира Эмилиано Мартинес, который как никто умеет раздражать нападающих соперника. В этом сезоне Астон Вилла выступает на высоком уровне и занимает сейчас 4-е место в лиге. В этом есть большой вклад Мартинеса, который сыграл за клуб 10 матчей, один из которых завершил на ноль. Эмилиано – один из четырех голкиперов АПЛ, которые отбили пенальти в этом сезоне.

4-е место: экс-игрок Арсенала, а теперь основной голкипер Саутгемптона Аарон Рэмсдейл. Больше не довольствуясь ролью дублера Давида Рая, Рэмсдейл решил бросить себе новый вызов. В этом сезоне дела у Саутгемптона идут не лучшим образом (19-е место в лиге), но даже несмотря на это Аарон является одним из лучших игроков клуба и одним из лучших голкиперов АПЛ. Сейчас Рэмсдейл делает 3,83 сейва за игру, из которых 2,17 – в штрафной. В этом сезоне он провел за клуб 6 матчей, ни в одном не удалось сохранить ворота сухими.

3-е место: голкипер мерсисайдцев и обладатель двух золотых перчаток АПЛ – Алиссон Бекер. Он уже является легендой Ливерпуля и одним из лучших голкиперов АПЛ за всю историю. Алиссон начал этот сезон в доминирующей манере, пока травмы не вывели его из игры. Он имеет самый высокий показатель сухих матчей за игру в лиге (0,51). Алиссон успел провести 6 матчей, в которых пропустил всего 2 гола и отыграл 4 матча на ноль.

2-е место: Мадс Германсен, который делает разницу для Лестер Сити, даже если первые результаты команды не в их пользу. Ни один вратарь в высшем дивизионе Англии не помешал забить больше голов, совершив 39 сейвов – это самый высокий показатель в лиге. Его коэффициент предотвращения голов составляет 5,59. Германсен также отдал 57 длинных передач – больше, чем кто-либо из вратарей лиги. Всего Мадс Хермансен провел 8 матчей в АПЛ, пропустил 14 голов, в одном матче сохранил ворота сухими.

1-е место: лучшим голкипером сезона 2024/25 в АПЛ признан Андре Онана, который в прошлом сезоне стал объектом насмешек в футбольном сообществе. Однако острая критика не повлияла на уверенность вратаря дьяволов. В этом сезоне ему удалось изменить мнение о себе большинства. Сыграв четыре матча на ноль, он возглавил турнирную таблицу в соревновании за золотую перчатку АПЛ. Лишь Германсен может похвастаться более высоким показателем предотвращения голов (3,33), чем Онана, который уже отразил один пенальти в этом сезоне. В этом сезоне в рамках АПЛ Онана провел 8 матчей, в которых пропустил 9 голов и, как было отмечено ранее, сыграл 4 матча на ноль.

Дмитрий БАНАР