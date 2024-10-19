Названы пять лучших левых защитников АПЛ. Кто возглавил рейтинг?

Английская Премьер-лига считается одной из самых конкурентоспособных и лучших лиг мира, если не лучшей. Поэтому ожидаемо, что в ней играют много мировых звезд на всех возможных позициях.



За всю историю лиги были такие талантливые фулбеки, как Эшли Коул, Деннис Ирвин, Лейтон Бейнс и другие. Времена меняются, и на замену легендам прошлого пришли новые талантливые фулбеки современности.

Лучшие левые защитники АПЛ 2024/25 по версии Squawka

На 5-м месте расположился игрок Вулверхэмптона Райан Аит-Нури. Хотя у его команды дела идут довольно плохо (последнее 20-е место в лиге), он является левым защитником АПЛ с наибольшим количеством голевых действий (2 гола и 2 ассиста).



4-е место в списке занял основной левый защитник Астон Виллы – Люка Динь. В прошлом сезоне он принял участие в 33 из 38 матчей лиги. Этот сезон он начал на высоком уровне, создав 4 голевых момента - больше всего среди всех левых защитников Премьер-лиги. Также в 7 матчах он успел отдать 2 ассиста.



Следующее место в списке занял Энтони Робинсон – один из самых стабильных игроков Фулхэма. В этом сезоне американский легионер выиграл 16 перехватов в высшем дивизионе Англии, что является наибольшим показателем среди всех левых защитников. Он сделал 8 подборов и поделил первое место по этому показателю с Райаном Айт-Нури, который имеет такое же количество. Робинсон принял участие в 7 матчах лиги и отдал 2 ассиста.

2-е место – Эндрю Робертсон, одна из ключевых фигур в новом Ливерпуле Арне Слота. Шотландец имеет самый высокий показатель ожидаемых голевых передач среди всех левых защитников Премьер-лиги (1,06). Он отдал больше голевых передач, чем любой другой защитник в истории турнира. Ему осталось отдать еще 2 ассиста, чтобы стать первым защитником, который достигнет отметки 60.В этом сезоне Робертсон пока не отметился голевыми действиями в АПЛ.



Лучшим фулбеком сезона 2024/25 в АПЛ является Йошко Гвардиол. В 2024 году он забил больше голов, чем любой другой защитник АПЛ во всех соревнованиях.Этот рекорд является еще более впечатляющим, если учесть, что ни один из этих голов не был забит его рабочей ногой.На его счету в этом сезоне наибольшее количество ударов в створ ворот среди всех левых защитников (5). Йошко Гвардиол провел в этом сезоне 7 матчей лиги и отметился забитым голом.

Топ-5 левых фулбеков АПЛ 2024/25:

Йошко Гвардиол (Манчестер Сити) Эндрю Робертсон (Ливерпуль) Энтони Робинсон (Фулхэм) Люка Динь (Астон Вилла) Райан Аит-Нури (Вулверхэмптон)

Дмитрий БАНАР