Женская сборная Украины в первом раунде плей-офф квалификации Евро-2025 встретится с командой Турции.

Первый поединок украинки проведут 25 октября в 18:00 в Стамбуле на арене Эсенлер.

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Наставник сине-желтых Владимир Пятенко рассчитывает на 22 игроков.

Вторая игра пройдет 29 октября в 18:00 в Кишиневе на стадионе Зимбру.

Турция – Украина. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн LIVE