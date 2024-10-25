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Чемпионат Европы
25 октября 2024, 06:59 |
154
0

Турция – Украина. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 25 октября в 18:00 поединок квалификации Евро-2025

25 октября 2024, 06:59 |
154
0
Турция – Украина. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

Женская сборная Украины в первом раунде плей-офф квалификации Евро-2025 встретится с командой Турции.

Первый поединок украинки проведут 25 октября в 18:00 в Стамбуле на арене Эсенлер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник сине-желтых Владимир Пятенко рассчитывает на 22 игроков.

Вторая игра пройдет 29 октября в 18:00 в Кишиневе на стадионе Зимбру.

Турция – Украина. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн LIVE

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Турция (ж) – Украина (ж). Текстовая трансляция матча
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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