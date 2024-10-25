Турция – Украина. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 25 октября в 18:00 поединок квалификации Евро-2025
Женская сборная Украины в первом раунде плей-офф квалификации Евро-2025 встретится с командой Турции.
Первый поединок украинки проведут 25 октября в 18:00 в Стамбуле на арене Эсенлер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставник сине-желтых Владимир Пятенко рассчитывает на 22 игроков.
Вторая игра пройдет 29 октября в 18:00 в Кишиневе на стадионе Зимбру.
Турция – Украина. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн LIVE
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