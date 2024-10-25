17-летний талант Челси уже превзошел Неймара в Бразили

Бразильская Серия А зажигает новую звезду – 17 летний вундеркинд Эстевао, который принадлежит лондонскому «Челси», стремительно покоряет бразильский футбол. Молодой игрок уже превзошел достижение самого Неймара, став лучшим в чемпионате по системе «гол+ассист» среди футболистов до 18 лет.

Эстевао продолжает поражать своими результатами, демонстрируя невероятную технику, скорость и футбольный интеллект. Похоже, «Челси» сделал стратегически важный шаг, заключив сделку с молодым талантом, ведь он обещает стать новым лидером на мировой футбольной арене.

Впереди у юного бразильца большие вызовы, но его уже называют преемником Неймара, и то, что он превзошел легенду в столь юном возрасте, лишь подтверждает этот статус.

По информации, «Челси» приобрел права на юного вундеркинда за 20 миллионов евро, что стало инвестицией в будущее клуба. Однако этот ценник может вырасти в разы, если он продолжит демонстрировать высокий уровень в Бразилии и успешно адаптируется к европейскому футболу. На сегодня Эстевао уже считается одним из самых перспективных молодых игроков в мире, и его стоимость может легко превысить 50 миллионов евро в ближайшие годы.

Интересно, что ранее сам Неймар называл Эстевао будущей звездой мирового футбола.

Эстевао Виллиан, в свои 17 лет, достиг 18 результативных действий (10 голов + 8 ассистов) в чемпионате Бразилии Серии А за сезон 2024 года, превзойдя рекорд Неймара, который в том же возрасте имел 16 результативных действий в 2009 году (10 голов + 6 ассистов).