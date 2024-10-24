Осимхен вне конкурса. В Африке выберут игрока года
Среди 10-и претендентов отсутствуют именитые Салах и Осимхен
16 декабря состоится церемония CAF Awards 2024, где определят лучшего африканского игрока года. В прошлом году эта награда досталась Виктору Осимхену, который выступал за «Наполи», а теперь находится в аренде в «Галатасарае».
Среди претендентов нет полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
В ТОП-10 вошли:
- Амин Гюири («Ренн», Алжир)
- Эдмонд Тапсоба («Байер Леверкузен», Буркина-Фасо)
- Симон Адингра («Брайтон», Кот-д'Ивуар)
- Шансель Мбемба («Марсель», ДР Конго)
- Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко)
- Серу Гирасси («Боруссия Дортмунд», Гвинея)
- Софьян Рахими («Аль-Айн», Марокко)
- Адемола Лукман («Аталанта», Нигерия)
- Виллиям Трост-Эконг («Аль-Кадисия», Нигерия)
- Ронвенн Уильямс («Мамелоди Сандаунс», ЮАР)
Рекордсменами по получению награды CAF Awards 2024 являются Самуэль Это'о и Яя Туре. Последний в свое время выступал за донецкий «Металлург».
Напомним, что голкипер «Черноморца» Чиджоке Аниагбосо рассказывал о дружбе с Осимхеном.
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