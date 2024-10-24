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24 октября 2024, 22:15 | Обновлено 24 октября 2024, 22:20
209
0

Осимхен вне конкурса. В Африке выберут игрока года

Среди 10-и претендентов отсутствуют именитые Салах и Осимхен

24 октября 2024, 22:15 | Обновлено 24 октября 2024, 22:20
209
0
Осимхен вне конкурса. В Африке выберут игрока года
CAF Awards

16 декабря состоится церемония CAF Awards 2024, где определят лучшего африканского игрока года. В прошлом году эта награда досталась Виктору Осимхену, который выступал за «Наполи», а теперь находится в аренде в «Галатасарае».

Среди претендентов нет полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

В ТОП-10 вошли:

  • Амин Гюири («Ренн», Алжир)
  • Эдмонд Тапсоба («Байер Леверкузен», Буркина-Фасо)
  • Симон Адингра («Брайтон», Кот-д'Ивуар)
  • Шансель Мбемба («Марсель», ДР Конго)
  • Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко)
  • Серу Гирасси («Боруссия Дортмунд», Гвинея)
  • Софьян Рахими («Аль-Айн», Марокко)
  • Адемола Лукман («Аталанта», Нигерия)
  • Виллиям Трост-Эконг («Аль-Кадисия», Нигерия)
  • Ронвенн Уильямс («Мамелоди Сандаунс», ЮАР)


Рекордсменами по получению награды CAF Awards 2024 являются Самуэль Это'о и Яя Туре. Последний в свое время выступал за донецкий «Металлург».

Напомним, что голкипер «Черноморца» Чиджоке Аниагбосо рассказывал о дружбе с Осимхеном.

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Мохамед Салах Виктор Осимхен Африка лучший игрок
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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