Осимхен вне конкурса. В Африке выберут игрока года

16 декабря состоится церемония CAF Awards 2024, где определят лучшего африканского игрока года. В прошлом году эта награда досталась Виктору Осимхену, который выступал за «Наполи», а теперь находится в аренде в «Галатасарае».

Среди претендентов нет полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

В ТОП-10 вошли:

Амин Гюири («Ренн», Алжир)

Эдмонд Тапсоба («Байер Леверкузен», Буркина-Фасо)

Симон Адингра («Брайтон», Кот-д'Ивуар)

Шансель Мбемба («Марсель», ДР Конго)

Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко)

Серу Гирасси («Боруссия Дортмунд», Гвинея)

Софьян Рахими («Аль-Айн», Марокко)

Адемола Лукман («Аталанта», Нигерия)

Виллиям Трост-Эконг («Аль-Кадисия», Нигерия)

Ронвенн Уильямс («Мамелоди Сандаунс», ЮАР)



Рекордсменами по получению награды CAF Awards 2024 являются Самуэль Это'о и Яя Туре. Последний в свое время выступал за донецкий «Металлург».

Напомним, что голкипер «Черноморца» Чиджоке Аниагбосо рассказывал о дружбе с Осимхеном.