Украина. Премьер лига07 октября 2024, 15:09 |
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Голкипер Черноморца: «Осимхен – мой друг»
Аниагбосо Чиджоке высказался об известном форварде
07 октября 2024, 15:09 |
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Вратарь одесского «Черноморца» Аниагбосо Чиджоке рассказал о дружбе с нигерийским нападающим Виктором Осимхеном.
«После Чемпионата мира U20 меня перевели в старшую команду. Сейчас я хочу начать играть больше и получить приглашение в команду «Суперорлов».
Осимхен – мой друг. До национальной сборной Нигерии мы бывали в одном лагере. Он просто замечательный парень, который очень много работает», – сказал Аниагбосо.
В летнее трансферное окно Виктор Осимхен перешел из «Наполи» в «Галатасарай».
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