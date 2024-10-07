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  4. Голкипер Черноморца: «Осимхен – мой друг»
Украина. Премьер лига
07 октября 2024, 15:09 |
216
0

Голкипер Черноморца: «Осимхен – мой друг»

Аниагбосо Чиджоке высказался об известном форварде

07 октября 2024, 15:09 |
216
0
Голкипер Черноморца: «Осимхен – мой друг»
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиджоке Аниагбосо

Вратарь одесского «Черноморца» Аниагбосо Чиджоке рассказал о дружбе с нигерийским нападающим Виктором Осимхеном.

«После Чемпионата мира U20 меня перевели в старшую команду. Сейчас я хочу начать играть больше и получить приглашение в команду «Суперорлов».

Осимхен – мой друг. До национальной сборной Нигерии мы бывали в одном лагере. Он просто замечательный парень, который очень много работает», – сказал Аниагбосо.

В летнее трансферное окно Виктор Осимхен перешел из «Наполи» в «Галатасарай».

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Чиджоке Аниагбосо Черноморец Одесса Виктор Осимхен Галатасарай сборная Нигерии по футболу
Павло Павленко Источник: Dailysports.net
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