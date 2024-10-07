Голкипер Черноморца: «Осимхен – мой друг»

Вратарь одесского «Черноморца» Аниагбосо Чиджоке рассказал о дружбе с нигерийским нападающим Виктором Осимхеном.

«После Чемпионата мира U20 меня перевели в старшую команду. Сейчас я хочу начать играть больше и получить приглашение в команду «Суперорлов».

Осимхен – мой друг. До национальной сборной Нигерии мы бывали в одном лагере. Он просто замечательный парень, который очень много работает», – сказал Аниагбосо.

В летнее трансферное окно Виктор Осимхен перешел из «Наполи» в «Галатасарай».