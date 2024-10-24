Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лучших. Известна оценка Мудрика за суперигру в матче Челси в ЛК
Лига конференций
24 октября 2024, 22:32 |
1095
6

Один из лучших. Известна оценка Мудрика за суперигру в матче Челси в ЛК

Украинец забил один гол и сделал два ассиста

24 октября 2024, 22:32 |
1095
6
Один из лучших. Известна оценка Мудрика за суперигру в матче Челси в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

24 октября прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Лондонский клуб разбил соперника со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе – в активе украинца один гол и две результативные передачи!

После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 8.5 баллов. Такую же оценку получил и Жоау Феликс – это два самых высоких балла в этом поединке.

В этом сезоне за «Челси» в активе Мудрика один гол и четыре ассиста.

Оценки матча Панатинаикос Челси от SofaScore

По теме:
«Идет медленнее, но..» Мареска оценил игру Мудрика в ЛК, в которой он забил
Результаты Лиги конференций. Мудрик забил за Челси, фиалки поймали кураж
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после долгожданного гола в сезоне 2024/25
Панатинаикос Михаил Мудрик Челси Лига конференций Жоау Феликс SofaScore оценки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
Футбол | 24 октября 2024, 20:14 7
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы

Артем отметился с 11-метровой точки на 23-й минуте поединка Ромы против киевлян

Шовковский признался, сыграют ли Ярмоленко и Пихаленок в матче с Шахтером
Футбол | 24 октября 2024, 22:20 0
Шовковский признался, сыграют ли Ярмоленко и Пихаленок в матче с Шахтером
Шовковский признался, сыграют ли Ярмоленко и Пихаленок в матче с Шахтером

Главный тренер Динамо заявила, что Андрей и Александр не успею восстановиться

Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 24.10.2024, 18:05
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Сыграет ли Довбик? Стали известны составы на матч Ромы и Динамо
Футбол | 24.10.2024, 18:32
Сыграет ли Довбик? Стали известны составы на матч Ромы и Динамо
Сыграет ли Довбик? Стали известны составы на матч Ромы и Динамо
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
Бокс | 24.10.2024, 13:16
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Ребята, дайте оценки Динамо и Ромы.
Ну не прикалуйтесь.
Даже мегого от кАналов дает сначала наших а потом мудрика
Ответить
0
_Quantum19_
М. Мудрик почав показувати нормальну гру. Все тільки починається. Підсумки підбиватимете влітку 2025, коли цей сезон отримає своє завершення.)
Ответить
0
saltim
 Игрок не без таланта но ленивый страшно. Играет вспышками а так обычно спит на бровке. С таким соперником  разумно действовал в завершающей фазе.Давали время подумать кому отдать куда прибежать.В Апл темп другой там ему трудно.
Ответить
-3
avk2307
Спорт.юа. Ви реально продажні?
У нас команда грала в ЛЄ, а ви Мудрика нам підсовуєте?
Ответить
-9
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
23.10.2024, 07:45 2
Бокс
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
23.10.2024, 09:25 9
Футбол
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
24.10.2024, 12:30 1
Бокс
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
24.10.2024, 07:15 10
Футбол
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
22.10.2024, 18:36 9
Бокс
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
24.10.2024, 06:23 10
Футбол
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
22.10.2024, 23:56 107
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем