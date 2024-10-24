Один из лучших. Известна оценка Мудрика за суперигру в матче Челси в ЛК

24 октября прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Лондонский клуб разбил соперника со счетом 4:1.

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Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе – в активе украинца один гол и две результативные передачи!

После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 8.5 баллов. Такую же оценку получил и Жоау Феликс – это два самых высоких балла в этом поединке.

В этом сезоне за «Челси» в активе Мудрика один гол и четыре ассиста.

Оценки матча Панатинаикос – Челси от SofaScore