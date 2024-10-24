24 октября прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Лондонский клуб разбил соперника со счетом 4:1.

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Вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и провел весь матч. На 49-й минуте Мудрик забил первый гол в сезоне 2024/25 за «Челси». В этом матче в активе украинца также две результативные передачи.

Вашему вниманию фото эмоций Мудрика после долгожданного гола.

ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после долгожданного гола в сезоне 2024/25