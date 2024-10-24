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Англия
24 октября 2024, 22:12 | Обновлено 24 октября 2024, 22:17
1107
1

ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после долгожданного гола в сезоне 2024/25

Украинец провел мощный матч за «пенсионеров» в Лиге конференций

24 октября 2024, 22:12 | Обновлено 24 октября 2024, 22:17
1107
1
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после долгожданного гола в сезоне 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

24 октября прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Лондонский клуб разбил соперника со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и провел весь матч. На 49-й минуте Мудрик забил первый гол в сезоне 2024/25 за «Челси». В этом матче в активе украинца также две результативные передачи.

Вашему вниманию фото эмоций Мудрика после долгожданного гола.

ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после долгожданного гола в сезоне 2024/25

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Панатинаикос Михаил Мудрик Челси Лига конференций фото эмоции
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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inspekcha85
Молодца Мишаня,будем надеяться что тренер будет давать ему больше игрового времени,ведь практика -- всему голова.
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