Украинский форвард Карабаха начнет игру против Аякса на замене
Кащук внесен в заявку на матч 3-го тура Лиги Европы
24-летний украинский легионер азербайджанского «Карабаха» Алексей Кащук оказался на скамейке запасных в матче 3-го тура Лиги Европы против амстердамского «Аякса».
«Карабах» после 2-х туров находится на 34-й строчке без набранных очков. Нидерландский «Аякс» имеет 4 зачетных балла и находится на 7-м месте.
Алексей Кащук перешел в азербайджанский клуб летом 2024 года на правах свободного агента. К этому времени игрок находился в расположении донецкого «Шахтера».
В Лиге Европы Алексей был включен в заявку на матч против «Тоттенхэма» (0:3), но на поле так и не вышел.
Напомним, что ранее Александр Шовковский удивил выбором основного состава на матч 3-го тура Лиги Европы между «Ромой» и «Динамо».
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