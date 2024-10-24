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Лига Европы
24 октября 2024, 19:13 | Обновлено 24 октября 2024, 19:19
266
0

Украинский форвард Карабаха начнет игру против Аякса на замене

Кащук внесен в заявку на матч 3-го тура Лиги Европы

24 октября 2024, 19:13 | Обновлено 24 октября 2024, 19:19
266
0
Украинский форвард Карабаха начнет игру против Аякса на замене
ФК Шахтер. Алексей Кащук

24-летний украинский легионер азербайджанского «Карабаха» Алексей Кащук оказался на скамейке запасных в матче 3-го тура Лиги Европы против амстердамского «Аякса».

«Карабах» после 2-х туров находится на 34-й строчке без набранных очков. Нидерландский «Аякс» имеет 4 зачетных балла и находится на 7-м месте.

Алексей Кащук перешел в азербайджанский клуб летом 2024 года на правах свободного агента. К этому времени игрок находился в расположении донецкого «Шахтера».

В Лиге Европы Алексей был включен в заявку на матч против «Тоттенхэма» (0:3), но на поле так и не вышел.

Напомним, что ранее Александр Шовковский удивил выбором основного состава на матч 3-го тура Лиги Европы между «Ромой» и «Динамо».

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Алексей Кащук Карабах Агдам Аякс Лига Европы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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