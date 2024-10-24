Сыграет ли Довбик? Стали известны составы на матч Ромы и Динамо

24 октября в 19:45 состоится матч 3-го тура Лиги Европы между итальянской Ромой и киевским Динамо.

Команды встретятся на стадионе Олимпико в Риме, столице Италии.

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За волков выступает украинский форвард Артем Довбик, он заявлен в стартовом составе хозяев поля.

Стали известны стартовые составы на матч Ромы и Динамо

Рома: Свилар, Зеки Челик, Ндичка, Эрмосо, Залевски, Коне, Ле Фе, Пизилли, Анхелиньо, Бальданци, Довбик.

Запас: Марин, Райан, Кристанте, Пеллегрини, Абдулхамид, Шомуродов, Хуммельс, Паредес, Дибала, Сангаре.

Динамо: Нещерет, Михавко, Попов, Биловар, Вивчаренко, Рубчинский, Андриевский, Михайленко, Тымчик, Герреро, Волошин.

Запас: Бущан, Моргун, Дьячук, Бражко, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Малыш, Буяльский, Дубинчак.