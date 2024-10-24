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Лига чемпионов
24 октября 2024, 18:32 | Обновлено 24 октября 2024, 19:44
5657
67

Сыграет ли Довбик? Стали известны составы на матч Ромы и Динамо

24 октября в 19:45 в Риме состоится матч 3-го тура Лиги Европы

24 октября 2024, 18:32 | Обновлено 24 октября 2024, 19:44
5657
67
Сыграет ли Довбик? Стали известны составы на матч Ромы и Динамо
ФК Рома

24 октября в 19:45 состоится матч 3-го тура Лиги Европы между итальянской Ромой и киевским Динамо.

Команды встретятся на стадионе Олимпико в Риме, столице Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За волков выступает украинский форвард Артем Довбик, он заявлен в стартовом составе хозяев поля.

Стали известны стартовые составы на матч Ромы и Динамо

Рома: Свилар, Зеки Челик, Ндичка, Эрмосо, Залевски, Коне, Ле Фе, Пизилли, Анхелиньо, Бальданци, Довбик.

Запас: Марин, Райан, Кристанте, Пеллегрини, Абдулхамид, Шомуродов, Хуммельс, Паредес, Дибала, Сангаре.

Динамо: Нещерет, Михавко, Попов, Биловар, Вивчаренко, Рубчинский, Андриевский, Михайленко, Тымчик, Герреро, Волошин.

Запас: Бущан, Моргун, Дьячук, Бражко, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Малыш, Буяльский, Дубинчак.

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Голосов 72
❓ Спрогнозируйте результат ⚽️ матча 3-го тура 🏆 Лиги Европы между командами Рома и Динамо, который пройдет 24 октября в 19:45

Крупная победа Ромы

23 голоса 31.94 %

Минимальная победа Ромы

17 голосов 23.61 %

Ничья

19 голосов 26.39 %

Минимальная победа Динамо

9 голосов 12.5 %

Крупная победа Динамо

4 голоса 5.56 %

Результаты
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Комментарии 67
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Gargantua81
резервный состав.
ну логика в этом есть.
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
Palmeiras
 В старте Динамо обманка и замануха.   Кавалерия выйдет позже.
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
ILLUMINATOR
Неожиданно, но тем интереснее.
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+3
Alexandr Ladizhenskiy
Це  одночасно і дико і цікаво 
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+3
avk2307
Шахтар вже повернувсвя в Україну. Але нам цензура не дає повідомлення, щоб не було тіпа два дні більше на відпочинок..
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+2
vruthiy-112
Рубчинський у основі,  молодець СаШо ростеш.!!!
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+2
Vbolivalnyk-Peter
В неділю у Динамо гра проти Шахтаря, який свій мат відіграв у вівторок (2 дня різниці). У грі з Ромою яка зараз як загнаний звір - не факт що щось світить, а поставити основу програти і ще й загнати гравців - то і в неділю проти Шахти нічого не світитиме... А так, з одного боку супершанс молодняку проявити себе на найвищому рівні (пацани будуть супервмотивованими, та й хто його знає, можливо на тому куражі щось і влізе, не забуваємо про 5замін, які в разі чогось можуть суттєво посилити гру) з іншого боку нічого не втрачається якщо програють.
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+2
varenuk
Шапаренко замість Андріївського і було б набагато цікавіше 
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+2
Павло
Логічно. Резервний склад, матч із Шахтою важливіший.
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+2
MaximusOne
В молодежке ДК полно хороших центр полузащитников, а он ставит Андреевского и Михайленко...
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+2
Роман Колесник
Шовковський Гвардіолу включив!?)
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+1
Олександр
Запас краше основам 
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+1
OKs100
Довбык один из лидеров команды, наряду с Дибалой.
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+1
MaximusOne
Суркис скажи Шовковскому что не надо Биловара ставить только потому что он зять...
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+1
Saar
оСНОВА дИНАМО НА МАТЧ З рОМОЮ, М ЯКО КАЖУЧИ не всиляє надію(
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+1
sania
Має бути цікаво, є шанс хлопцям заявити про себе. Стратегічно здається правильно все.
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+1
Андрій Заліщук
Герреро в старті...ну-ну
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+1
ILLUMINATOR
Тымчик хорош
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0
Владислав Рейский
Рома-ДК-2 - сильно, прям стеб какой-то)
шахту обязаны обыгрывать в таком случае после сегодня
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0
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Ну и Біловар = Бондарь. Может как сыграть нормально, так и руку подставить или не побежать.. Біловар напрасно однозначно...
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0
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