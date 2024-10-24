Сыграет ли Довбик? Стали известны составы на матч Ромы и Динамо
24 октября в 19:45 в Риме состоится матч 3-го тура Лиги Европы
24 октября в 19:45 состоится матч 3-го тура Лиги Европы между итальянской Ромой и киевским Динамо.
Команды встретятся на стадионе Олимпико в Риме, столице Италии.
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За волков выступает украинский форвард Артем Довбик, он заявлен в стартовом составе хозяев поля.
Стали известны стартовые составы на матч Ромы и Динамо
Рома: Свилар, Зеки Челик, Ндичка, Эрмосо, Залевски, Коне, Ле Фе, Пизилли, Анхелиньо, Бальданци, Довбик.
Запас: Марин, Райан, Кристанте, Пеллегрини, Абдулхамид, Шомуродов, Хуммельс, Паредес, Дибала, Сангаре.
Динамо: Нещерет, Михавко, Попов, Биловар, Вивчаренко, Рубчинский, Андриевский, Михайленко, Тымчик, Герреро, Волошин.
Запас: Бущан, Моргун, Дьячук, Бражко, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Малыш, Буяльский, Дубинчак.
Опрос
Крупная победа Ромы
23 голоса 31.94 %
Минимальная победа Ромы
17 голосов 23.61 %
Ничья
19 голосов 26.39 %
Минимальная победа Динамо
9 голосов 12.5 %
Крупная победа Динамо
4 голоса 5.56 %
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