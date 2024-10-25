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25 октября 2024, 00:31 | Обновлено 25 октября 2024, 01:07
931
1

Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?

С террористами согласились играть Бруней и Сирия

25 октября 2024, 00:31 | Обновлено 25 октября 2024, 01:07
931
1
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Брунея по футболу

Сборной россии по футболу в связи с отстранением от участия во всех турнирах все сложнее подбирать себе соперников для контрольных матчей.

В ближайшее время представители страны-террориста сыграют два матча – против сборных Сирии и Брунея. Эти матчи состоятся на территории рф.

После вторжения рашистов в Украину российская сборная не играла в официальных матчах. Согласились играть с россиянами товарищеские матчи только Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Ирак, Египет, Катар, Камерун, Кения, Куба, Сербия, беларусь и Вьетнам.

Ранее сообщалось, что в УЕФА могут рассмотреть возвращение юношеской сборной россии.

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товарищеские матчи сборная россии по футболу сборная Сирии по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Serhii P.
та то такі збірні ...
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