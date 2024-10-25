Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?

Сборной россии по футболу в связи с отстранением от участия во всех турнирах все сложнее подбирать себе соперников для контрольных матчей.



В ближайшее время представители страны-террориста сыграют два матча – против сборных Сирии и Брунея. Эти матчи состоятся на территории рф.



После вторжения рашистов в Украину российская сборная не играла в официальных матчах. Согласились играть с россиянами товарищеские матчи только Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Ирак, Египет, Катар, Камерун, Кения, Куба, Сербия, беларусь и Вьетнам.



Ранее сообщалось, что в УЕФА могут рассмотреть возвращение юношеской сборной россии.