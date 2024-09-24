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24 сентября 2024, 19:14 |
524
4

В УЕФА могут рассмотреть возвращение юношеской сборной россии

Об этом рассказал представитель беларуси

24 сентября 2024, 19:14 |
524
4
В УЕФА могут рассмотреть возвращение юношеской сборной россии
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации президента Федерации футбола беларуси Николая Шерстнева, в УЕФА на ближайшем конгрессе могут рассмотреть допуск сборной россии U-17 к официальным матчам.

Якобы на недавней встрече руководителей ассоциаций, которые входят в УЕФА, в организации договорились рассмотреть этот вопрос.

«Руководством УЕФА было принято решение обсудить вопрос допуска сборных россии до 17 лет, изучить, как отнесутся европейские федерации, чтобы принять окончательное решение».

«Я заявил, что нужно рассматривать возвращение 17-летних ребят, невзирая ни на какие санкции. Если нет авиасообщения, то нужно разрешить играть на нейтральных полях, что будет в принципе нормально, большинство поддержало это», – сказал Шерстнев.

В понедельник об этом рассказал журналист Виктор Вацко, который отметил, что пока что эту идею удалось остановить.

В прошлом году ФИФА уже хотела вернуть юношеские сборные страны-агрессора, но столкнулась с оппозицией большинства федераций и отказалась от идеи.

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УЕФА сборная россии по футболу российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: Трибуна Беларусь
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Комментарии 4
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Умник
Я ж говорил.
Прощупывают.
Но если нефть идет полным ходом в Европу.
Пидары.
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+3
Олександр
УЄФА вже давно б повернула .просто ніхто не захоче з ними грати 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua81
напомните мне: а на что это влияет?
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0
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